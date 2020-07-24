Çamaşır Makinesinde Program Seçimi Neden Yapılamaz? Nasıl Çözülür?

Çamaşır makinelerinin kullanımı sırasında çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. Bu tip sorunlarda önemli nokta ise çamaşır makinesi için gerekli olan müdahalelerin doğru ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirmektir. Uzman teknikerler tarafından gerçekleştirilecek hassas müdahaleler sayesinde çamaşır makinesindeki program seçimi yapılamaması gibi sorunlar kısa sürelerde çözüme kavuşturulabilmektedir. Çamaşır makinesinde program seçimi yapılamaması sorununa neden olan hususlar hızlı şekilde belirlenerek, gerekli olan onarım müdahaleleri yerine getirilir. Sultanbeyli Arçelik Servisi uzman teknikerleri tarafından gerçekleştirilecek tüm işlemler yerinde servis müdahalesiyle yerine getirilir. Bu şekilde çok kısa zaman dilimlerinde onarımı sağlanmaktadır.

Çamaşır Makinesinde Program Seçimi Neden Yapılamaz?

Çamaşır makinesinde program seçimi yapılamamasına neden olabilecek birden fazla etken söz konusudur. Bu etkenlerden bazıları profesyonel ümraniye Arçelik Servisi hizmetlerine gereksinim duymadan işlem yapılabilmesini sağlamaktadır. Buna göre ağırlıklı olarak çamaşır makinesinin yıkama programı iptali söz konusu olabiliyor.

Ön kısımdaki panelinde yer alan “Açma/Kapama” düğmesine 3 saniye süreli olarak basılı tutulması gerekmektedir. Mevcut program olmasından dolayı farklı bir program seçimi yapılamıyor olabildiğinden yıkama programı iptali uygulanmalıdır. Bu işlem sayesinde yıkama programı kolayca iptal edilerek, yeni bir program seçimi yapılabilir.

Çamaşır makinesinin çocuk kilidi devrede olabilir. Böyle bir durumda çocuk kilidinin devre dışı bırakılması gerekir. Çocuk bulunan evlerde hem makine güvenliği hem de çocuk sağlığı açısından koruma oluşturabilmek için çamaşır makinelerinde çocuk kilitleri bulunmaktadır. Çamaşır makinesi çocuk kilidi devrede olduğunda güvenlik maksatlı program seçimi yapılamaz.

Çamaşır makinesinde çocuk kildi devre dışı bırakma işlemi kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Çocuk kilidini devre dışı bırakmak için ön kontrol panelinde yer alan “kilit” sembolü tuşuna veya tuşlarına 3 saniye süreyle basılı tutulması gerekir. Bu şekilde makinedeki ışıklar yanıp, söner. Bu işlem ile çocuk kilidi devre dışı kalır. Söz konusu olasılıkların dışında kalan tüm nedenler için profesyonel Pendik Arçelik Servisi müdahalesi gerektiğinden, profesyonel yardım alınmalıdır. Program aygıtı arızası, program seçme düğmesi arızası gibi olasılıklar program seçimi yapılamamasına neden olur. Bu parçalardaki arızaların çözümü için arıza onarımının yanı sıra parça değişimi de gerekebilir. Parça değişimleri ise yalnızca orijinal Arçelik yedek parça ile 1 yıl garantili olarak gerçekleştirilir.