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Canlı yayında çıplaklık kavgası eski din adamı sunucuyu tersledi

Kamu mallarının yağmalanması, adaletsizlik, hırsızlık, yağma, yurdu istila eden yabancılara göz yumulmasına gıkını çıkaramayan eski Müfttü Yusuf Kavaklı, kadınların giyimini diline doladı

27 Haziran 2023 Salı 22:03
Canlı yayında çıplaklık kavgası eski din adamı sunucuyu tersledi

Canlı yayında çıplaklık kavgası eski din adamı sunucuyu tersledi

İslam'ın hoşgörüsünden hızla uzaklaşan sözde din adamları, kadınların genç kızların giyimini kuşamını hakaret dolu sözlerle eleştirirken, haksızlığa, hukuksuzluğa, kamu mallarının siyasi yandaşlara peşkeş çekilmesine sessiz kalmayı yeğliyor.

Beyaz TV canlı yayınında yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, ilahiyatçı ve eski müftü Yusuf Kavaklı'nın, sunucu Nur Viral'e yönelik olarak "Elinin hamuruyla erkek işine karışma" ifadelerini kullanması dikkat çekti.


Emekli müftü Yusuf Kavaklı, televizyonda sunuculuk ve programcılık yapan kadınların “çırılçıplak” giyindiğini iddia etti. Sunucu Nur Viral ise bu sözlere, “Kim çırılçıplak yayın yapıyor ya?” diye tepki gösterdi.

Kendi üstünü göstererek Kavaklı, “Şuradan itibaren yayın yapanları görmüyor musun? Yemek programı yapıyor kadın, köçek gibi oynuyor. Neymiş? Yemeği beğenilmiş, yemek de yemek olsa.” diye konuştu.

Viral bu sözlere, “Madem eleştiriyorsunuz neden izliyorsunuz?” diye sordu.

Kavaklı ise şu yanıtı verdi:

"Sen örneksin sunucu olarak, ben de konuşmacı olarak burada örneğim. Bana bakıp da adam dinden nefret ederse benim burda yaptığım programın hiçbir fonksiyonu yok, tamam mı kızım?”

"ELİNİN HAMURUYLA ERKEK İŞİNE KARIŞMA"

Yusuf Kavaklı, açıklama sırasında "Elinin hamuruyla erkek işine karışma" ifadelerini kullanınca Nur Viral sinirlenerek "Hocam benim programımda en nefret ettiğim laf! Hiç sevmem bu lafı" dedi. Kavaklı ise "Bu bir atasözü" diyerek sözünü yineledi.

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