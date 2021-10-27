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Çatıda yaşayan kediyi esnaf besliyor

Çatıdan aşağıya tüm uğraşlara rağmen bir türlü indirilemeyen kedi Sungurlu Halıcılar Caddesi esnafının adeta maskotu oldu. 

27 Ekim 2021 Çarşamba 19:57
Çatıda yaşayan kediyi esnaf besliyor

Çatıda yaşayan kediyi esnaf besliyor

Çıktığı çatıdan tüm çabalara rağmen bir türlü yakalanarak aşağı indirilemeyen kedi, sadece karnı acıkınca ortaya çıkıyor.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 4 yıldır bir binanın çatısında yaşayan ve tüm çabalara rağmen indirilemeyen kedi, ilçenin maskotu oldu. Çatıyı terk etmeyen kediyi ise bölgedeki esnaf besliyor. İlçede ayakkabıcılık yapan esnaf, ''Benim bildiğim, bu kedi en az 4 yıldır bu çatıdan inmiyor. İtfaiye ekiplerinin gelip indirme çabaları bile boşa çıktı. Ne yaptıysak indiremiyoruz. Bu kedinin hikayesi çok büyük çok'' şeklinde konuşuyor.

ESNAF BESLİYOR

Çorum'un Sungurlu ilçesi Halıcılar Caddesi'ndeki ayakkabıcılar arastasında tek katlı binanın çatısında yaşayan bir kedi, 4 yıldır aşağı inmiyor. Esnaf ve vatandaşların çatıya bıraktığı yemek ve su ile yaşamını sürdüren kedi, ilçenin maskotu haline geldi. Kedi, itfaiye ekipleri ve vatandaşların 4 yıldır süren çabalarına rağmen çatıdan indirilemedi. Kediyi çatıdan indirmek için yıllardır çabalayan vatandaşlar, kedinin insanlara yaklaşmadığını ve bıraktıkları yemekleri uzaklaştıklarında yediğini söyledi.

''İTFAİYE EKİPLERİ İNDİRMEK İÇİN 3-4 SEFER GELDİLER''

Çatıdaki kedinin beslenmesini ve yaşamını sürdürmesini sağlayan vatandaşlardan çay ocağı işletmecisi Muttalip Yavuz, “Bu kedi pandemi döneminden 2 veya 3 yıl önce karşı çatıdan buraya atladı, o gün bu gündür bunu bu çatıdan indiremiyoruz. İndirmek için itfaiye ekipleri 3-4 sefer geldiler bir sonuç alamadılar. Bizler arada bir indirmek için uğraşıyoruz ama başarılı olamadık. Bizde çevredeki esnaflar olarak onun yaşamını sürdürebilmesi için çareyi çatıya yiyecek ve içeceğini koymakta bulduk. Şöylede diyebiliriz, artık insanlara küsmüş, insan içerisine girmeyip, insanlardan uzakta hayatını çatıda sürdürmeye karar vermiş” dedi.

''NE YAPTIYSAK İNDİREMİYORUZ''

Diğer yandan aynı cadde üzerinde ayakkabıcılık yapan Ahmet Köylü ise kediye sürekli olarak yemek ve su verdiklerini belirterek, “Benim bildiğim, bu kedi en az 4 yıldır bu çatıdan inmiyor. İtfaiye ekiplerinin gelip indirme çabaları bile boşa çıktı. Biz de çarşı esnafı olarak yiyeceklerini ve suyunu ayağına kadar çatıya çıkarıyoruz. Normal yiyecekler dışında ciğer, tavuk eti, balık veriyoruz. Biz uzaklaşınca bıraktığımız yiyecekleri yemeye geliyor. Yiyecek vermediğimiz zaman sanki yalvarır gibi aşağıya sesleniyor. Ne yaptıysak indiremiyoruz. Bu kedinin hikayesi çok büyük çok” diye konuştu.

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