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Cem Küçük, Nevşin Mengü'yü 'Kasetle' tehdit etmiş

Gazeteci Nevşin Mengü bugün Youtube hesabından Cem Küçük tarafından kendisine yöneltilen'kaset' tehdidini anlattı: 'Elimdekileri bir yayınlarsam sokaklara çıkamazsın' dedi

03 Temmuz 2022 Pazar 22:03
Cem Küçük, Nevşin Mengü'yü 'Kasetle' tehdit etmiş

Cem Küçük, Nevşin Mengü'yü 'Kasetle' tehdit etmiş

Sedat Peker'in, Cem Küçük hakkında attığı twitter mesajı sonrası, bir dönem, Küçük'ün bazı gazetecilere kaset ithamında bulunduğu ortaya çıktı. Gazeteci Nevşin Mengü, iktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’ün, yıllar önce kendisini hedef aldığı bir olayı anlattı. Mengü, "Bu Cem Küçük de beni hedef aldı. ‘Ey’ dedi, ‘Sen elimdekileri bir yayınlarsam sokaklara çıkamazsın’ dedi. Herhalde herkesin bir kaseti falan var sanılıyor" diye konuştu.


YouTube kanalında yayımladığı videolarla gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendiren gazeteci Nevşin Mengü, son açıklamasıyla gündeme geldi.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, AKP iktidarına yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’e ait özel videoları yayımlayacağı iddiaları hakkında konuşan Mengü, CNN Türk’te çalışırken Cem Küçük’ün kendisini nasıl tehdit ettiğini anlattı.

"YAYINLARSAM SOKAKLARA ÇIKAMAZSIN..."

Nevşin Mengü konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Aklıma şu geldi. Ben CNN Türk’te çalışırken haber bülteninde, Cem Küçük’ten biri şikayetçi mi olmuş bir şey olmuş. Hakkında bir polis dilekçesi… Dilekçenin haberi yapılmış. Montaj yaparken arkadaşlar TC kimlik numarasını kapatmayı unutmuşlar haberi yetiştirmek için. Bu da CNN Türk ekranına çıktı falan. Bu Cem Küçük de beni hedef aldı. ‘Vay sen benim TC kimlik numaramı gösterdin’ falan. ‘Ey’ dedi, ‘Sen elimdekileri bir yayınlarsam sokaklara çıkamazsın’ dedi.

Herhalde herkesin bir kaseti falan var sanılıyor. Ben akşam onda uyuyan bir insan olarak zannetmiyorum bir kasetim olduğunu. Gittiğim çılgın tatiller falan yok. Zannetmiyorum kasetimin olduğunu. Velhasıl kelam Cem Küçük öyle yazmıştı. Ama tabii ki bence çirkin insanların özel hayatının ifşa edilmesi. Kumpas videosu bunlar.”

Anahtar Kelimeler:
Cem KüçükNevşin Mengü
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