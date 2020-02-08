CNR Kitap Fuarı 7’nci kez kitapseverleri buluşturdu

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından KOSGEB desteğiyle düzenlenen Uluslararası CNR Kitap Fuarı, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde 7’nci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Yerli ve yabancı 300'ün üzerinde yayınevi ve 550’yi aşkın markanın katıldığı fuarın açılışı CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ve fuarın onur konuğu olan ünlü roman yazarı Ahmet Ümit’in katılımıyla gerçekleştirildi.

“Çocuklarımıza ve gençlerimize kitap sevgisini aşılamalıyız”

Kitap fuarının açılışında konuşan CNR Holding CEO’su Ali Bulut, tüm dünyada olduğu gibi fuarcılık sektöründe yerel yönetimlerin önemine değindi. CNR olarak İstanbul ile birlikte Mersin ve Gaziantep’te de kitap fuarları düzenlediklerini belirten Ali Bulut, “Bu fuar bizim için çok kıymetli. Özelikle teknolojinin hızla dönüştüğü dünyamızda çocuklarımıza ve gençlerimize kitap sevgisini aşılamalıyız. O nedenle bu fuarları çok önemsiyoruz” dedi. Sözlerini Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘“Kitap okumasaydım bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım” sözü ile sürdüren Ali Bulut, “Ülkemizin kitap konusundaki hassasiyeti bu sözlerle ortaya konulmuş. Cumhuriyetimiz 100’üncü yılına doğru hızlı ilerlediğimiz günümüzde okuyarak öğrenen ve sorgulayan bir toplumdan başka bir seçeneğimiz bulunmuyor” dedi. Kitap fuarlarının CNR için ticari bir faaliyetten öte bir anlamı olduğunu da vurgulayan Ali Bulut, bu yılki kitap fuarını 350 binin üzerinde bir ziyaretçi rekoru ile kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.

“Dünyaya en güzel mesajı kültüre, sanata ve bilimle verebilirsiniz”

Açılışta töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise; kitap fuarlarının kendisini ayrıca heyecanlandırdığını belirterek, “Bizleri dünyada belirli bir noktaya taşıyacak olan bazı unsunlar vardır. Kitaba duyulan ilgi, ülkede çıkan yayın sayısı, üniversitelerin verimliliği ve bilimsel makalelerin dünya çapındaki yeri… Başka türlü dünyaya mesaj veremezsiniz. En kıymetli mesaj kültüre, sanata ve bilime dönük ortaya koyacağınız üretim kapasitesidir. Bu manada kitap çok değerli bir yer işgal ediyor” dedi.

“Yayıncılara minnet duymamak elde değil”

Fuarın İstanbul için özel bir adım olduğuna dikkat çeken Ekrem İmamoğlu, “Bu vesileyle CNR yöneticilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Fuar süresince 100 binlerce insanı kitapla buluşturacaklar. Hayatın en iyisini keşfetme konusunda muazzam bir buluşmaya ev sahipliği yapıyorlar. O bakımdan çok kıymetli bir işe imza atıyorlar” dedi. Bütün İstanbul’un, konu kitap ya da kültür olduğunda peşini bırakmadıklarını söyleyen Ekrem İmamoğlu, “Kitapseverler bu fuara da gelsinler ve bu güzel buluşmayı zenginleştirsinler. En yüksek seviyede katılımı birbirleriyle paylaşarak sağlasınlar. Burada güzel bir şey var” dedi. Yayıncıların son zamanlarda maliyet artışları nedeniyle sorun yaşadıklarını da hatırlatan Ekrem İmamoğlu, “Yayıncılarımız yaşadıkları sorunlar nedeniyle ayakta kalabilme mücadelesi veriyorlar. Gerçekten de onların emeklerine ve tutkularına minnet duymamak elde değil” dedi.

“Fuarcılık sektörü için de Ortak Akıl Mekanizması kuruyoruz”

İBB’nin fuarcılık sektörüne yönelik çalışmalarına da değinen Ekrem İmamoğlu, “Fuarcılık sektörüne yönelik zorlukların farkındayız. Bu konu İstanbul’un en önemli lokomotif konuları arasında yer alıyor. Çünkü İstanbul demek Türkiye demek, Türkiye demek İstanbul demektir. Dünya çapında önemli bir yere sahip ola bu iki kavram ile ilgili önemli işlere imza atmak zorundayız” dedi. Fuarcılık sektöründe ortak akıl oluşturmak için İBB olarak bir çalışma başlattıklarını bildiren Ekrem İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu alanda ortak akıl oluşturmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Herkes aynı alanda yatırım yapmak için adım atarsa, burada bir entegrasyondan söz edemeyiz. Plansız yapılan bu yatırımlar sektörün hem ayakta kalmasını zorlaştırıyor hem de rekabet edebilirliğini azaltıyor. O bakımdan biz her konuda olduğu gibi fuarcılık ile ilgili de bir ortak akıl mekanizmasının gerekliliğini ifade ediyoruz. Bu konuda eğer bir adım atılacak ve yatırım yapılacaksa, bunu tüm paydaşların bir araya getirileceği ve ona göre adımların atılacağı bir plan dâhilinde yapmalıyız. İBB Turizm Platformu içerisinde ‘Kongre ve Fuarcılık’ ana başlığı açtık. Ortak akıl çerçevesinde sıkı bir çalışma yürütüyoruz. Bu sayede kitap fuarına sahip çıktığımız gibi, diğer fuarlara da aynı hassasiyeti göstermiş olacağız.”

“İnsanlaşma sürecinin başında kitaplar geliyor”

Fuarın onur konuğu olan ünlü roman yazarı Ahmet Ümit ise konuşmasında, kitap fuarlarının sadece İstanbul, Mersin ya da Gaziantep’te değil, yurdumuzun dört bir yanında düzenlenmesi gerektiğini kaydetti. “İnsan formunda doğuyor, ama bu bizim insan olduğumuz anlamına gelmiyor” diyen Ahmet Ümit, insanlaşma sürecinin başında kitaplar ve edebiyatın geldiğini ifade etti. Ahmet Ümit, “Cansız varlıklarla, doğa ile kitaplar ve edebiyat sayesinde empati kurabiliyoruz. Ömrümüz sınırlı. Geçmişte yaşanmışları deneyimleme şansını bizlere kitaplar veriyor” dedi. Ahmet Ümit ayrıca, fuarın onur konuğu misyonunu bütün Türk edebiyatının değerli yazarları adına üstlendiğini açıkladı.

9 günde 500 binin üzerinde ziyaretçi

Söyleşi, seminer, panel ve sergi gibi 350’den fazla etkinlik gerçekleştirileceği İstanbul ve bölgesinin en önemli kültür etkinliklerinden biri olan CNR Kitap Fuarı’nda ziyaretçiler, 600’ün üzerinde yazarla imza günlerinde tanışma fırsatı bulacaklar. Yüzde 70’e varan indirimlerle hikâyeden romana, şiirden sınava hazırlığa kadar farklı içerikte pek çok kitabın görücüye çıkacağı fuarın bu yılki teması ise “Keşfet”. 20.000 metrekarelik alanda kitap tutkunlarına ev sahipliği yapacak olan fuarı, 9 günde 350 bini aşkın kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.