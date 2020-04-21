Çocuklar tasarladı İBB yaptı | İlk çocuk parkı Beykoz'da açılıyor



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'nın bir süredir yürüttüğü “İstanbul'un Çocukları Parklarını Tasarlıyor” projesinin ilk parkı bitti. Çocukların hayal gücüyle ve tamamen onların fikir ve çizimleriyle tasarlanan Beykoz Akbaba Köyü Parkı, 23 Nisan'da açılıyor.

HER ÇOCUĞA ULAŞMAK HEDEFLENDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’nın başlattığı İstanbul’un Çocukları Parklarını Tasarlıyor Projesi ile mevcutta nitelik olarak yeterli olmayan oyun alanları, çocukların önderliğinde tasarlanıyor. Katılımcı belediyecilik anlayışı ile uygulamaya konulan projede, çocuklarda aktif vatandaşlık deneyiminin ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi amaçlanıyor.

İstanbul'un Çocukları Parklarını Tasarlıyor projesinin duyurusu, katılım esası ile muhtar, mahalleli, ilkokul ve ortaokul yönetimleri üzerinden açık çağrı ile gerçekleştirildi. Park çevresine posterler asıldı, muhtarlık yolu ile broşürler dağıtıldı. Okullar üzerinden duyuru yapılarak, katılmak isteyen her çocuğa ulaşmak hedeflendi.

100 ÇOCUK İLE ATÖLYELER YAPILDI

Ulaşılan 6-14 yaş arası toplam 100 çocuk ile katılım esaslı yöntemlerin uygulandığı atölyeler gerçekleştirildi. Katılım atölyeleri; saha, eskiz ve tasarım çalışmalarını içerdi. Çocuklar yaş aralıklarına uygun yöntemler kullanılarak odak gruplara ayrıldı. Atölye çalışmalarında şehir plancısı, peyzaj mimarı, endüstri ürünleri tasarımcısı gibi profesyonellerin kolaylaştırıcılığında, çocuklar, nasıl bir park istediklerine dair hayallerini ifade etti.Park alanına giderek sorunları ve potansiyelleri, yerinde tespit etti.İhtiyaçları ve talepleri dile getiren çocuklar, çözüm önerileri geliştirdi. Gerçekleştirilen maket atölyesi ile çözüm önerilerini tasarım yolu ile somutlaştırdı.

22 NİSAN 13.30’DA ÇOCUKLAR İÇİN CANLI YAYIN

Atölye verileri ile Beykoz Akbaba Köyü Parkı, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, İSTON AŞ, Medya AŞ işbirliğiyle, baştan sona yeniden yapılarak çocukların kullanımına hazır hale getirildi. Yine çocukların katılımıyla parka, 23 Nisan 100. Yıl Parkı adı verildi. Park, 22 Nisan'da temsili bir törenle açılacak, 23 Nisan'ın 100. yılı için 100 renkli balon uçurulacak. 13.30’da gerçekleşecek etkinlik, çocukların izleyebilmesi için @ibbyesilist instagram hesabından canlı yayınlanacak.