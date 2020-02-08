Çocuklar Zorlu’da LEGO Festivali’nde buluşuyor

Zorlu Center, LEGO Festivali’nde çocukları eğlenceli bir oyun deneyimi yaşamaya davet ediyor. Zorlu Center Metro Katı’nda 26 Nisan 2020 tarihine kadar gerçekleşecek LEGO Festivali’nde; sergiler, dev Lego heykeller, Lego workshopları ve daha fazlası minik misafirlerle bir araya gelirken hem eğlenceli hem eğitici bir dünyanın kapıları çocuklar için aralanıyor.

Lego City alanında çocuklar, şehrin binaları ve araçlarını çeşitli boyutlarda parçalar kullanarak tasarlayıp sergilerken, Lego Friends alanında LEGO parçaları ile kendilerine ev, bahçe veya Friends kızları için sahne tasarlama fırsatı buluyorlar.

Seri filmlerin en sevilenlerinden Star Wars'un Lego ile buluştuğu etkinlike; minik ziyaretçiler, Star Wars film serisinde gördükleri tüm favori gemi ve karakterleri LEGO parçalarıyla yapma fırsatı buluyor. Çocuklar bu tema ile Star Wars'un havalı araçlarına hayat verirken birçok heyecan verici oyun tarzını da öğrenip geliştirebiliyorlar.

Çocuklar, LEGO Disney Frozen 2 etkinliğinde, Karlar Ülkesi filminin en sevdikleri karakterleri Elsa ve Anna oyuncaklarıyla hem eğleniyor hem de el becerilerini geliştiriyorlar.



LEGO’nun, Frozen 2 temalı rengarenk parçalarını kullanarak hayal dünyalarındaki ülkeleri ve karakterleri ortaya çıkarıyorlar. LEGO Spider-Man etkinliğinde, dünyaca ünlü Marvel’in sevilen karakteri Spider-Man’in renkli dünyası LEGO’lar ile yansıtılıyor, çocuklar yaşıtlarıyla bir arada olmanı keyfini yaşıyorlar

26 Nisan 2020 tarihine kadar 10:00-22:00 saatleri arasında Zorlu Center Metro Katı’nda kurulan özel alanda düzenlenecek olan LEGO Festivali’nde çocuklar, eğlenirken öğrenmenin tadını çıkaracaklar.