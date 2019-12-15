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Çöpe atılan 70 bin dolar için belediye ekipleri seferber oldu

İçinde tam 70 bin dolar bulunan naylon torbayı, temizlik yaparken yanlışlıkla çöpe atan işadamı belediye temizlik ekiplerini ayağa kaldırdı.

15 Aralık 2019 Pazar 07:10
Çöpe atılan 70 bin dolar için belediye ekipleri seferber oldu

Çöpe atılan 70 bin dolar için belediye ekipleri seferber oldu


İş yerinde temizlik yaparken, bankadan çektiği 70 bin dolar bulunan naylon torbayı da çöpe atıldı. Konya'da iş insanı Eyüp Güçlü'nün bankadan çekip poşet içerisine koyduğu 70 bin dolar, temizlik sırasında yanlışlıkla çöpe atıldı. Belediye ekiplerince toplanan çöplerin izini süren Güçlü, işçiler ile birlikte yapıtğı aramada parayı bularak teslim aldı...

Akıllara durgunluk veren olay, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Büsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İş insanı Eyüp Güçlü, bankadan çektiği 70 bin doları bir poşet içerisine koyarak iş yerine geldi. İş yerinin temizliği ile ilgilenen görevli, içerisine bakmadan poşeti çöpe attı. Poşeti bıraktığı yerde bulamayan Güçlü, poşetin çöpe atıldığını öğrendi. Çöp konteynerine bakan Güçlü, çöplerin de Karatay Belediyesi ekiplerince toplandığını gördü. 

ÇÖPLER TEKER TEKER ARANDI

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Güçlü, çöp aracının plakasını belirledi. Karatay Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen Eyüp Güçlü, 42 KB 916 çöp kamyonunun Kaşınhanı bölgesindeki depolama alanına çöpleri boşalttığını öğrendi. Güçlü, görevlilerle birlikte tonlarca çöpün içinde saatlerce 70 bin dolar bulunan poşeti aradı. 70 bin doların bulunduğu poşeti bulan Eyüp Güçlü büyük sevinç yaşadı. 70 bin dolar, tutanak karşılığında Eyüp Güçlü´ye teslim edildi. 

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Konyaçöpe Atılan ParaDolar
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