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Covid-19'a Gerçek Yoga Dergisi ile Son

Dünyanın ilk ve tek gerçek Yoga dergisi olan Yoga Academy Journal’ın 32. Sayısı çıktı. 2011 yılından bu yana tam 9 yıldır kesintisiz olarak yayınlanan derginin merakla beklenen yeni sayısı dopdolu zengin içeriği ile okurlarla buluştu.

14 Ekim 2020 Çarşamba 01:00
Covid-19'a Gerçek Yoga Dergisi ile Son

Covid-19'a Gerçek Yoga Dergisi ile Son

Covid-19 günlerinde de kesintisiz olarak yayın hayatına devam eden Yoga Academy Journal, bu zor günlerde pandemiye karşı Türk halkına moral vermek ve destek olmak için vatandaşlara hediye olarak dağıtılacak. 

Yoga alanında uzman bir kadro tarafından hazırlanan dergi, sağlıklı yaşam meraklıları için birbirinden ilginç ve faydalı konu başlıklarından oluşuyor. Orijinal Yoga Sistemi tekniklerini sade ve etkili bir biçimde aktaran derginin 32. sayısında ele alınan en çarpıcı konulardan birisini Covid-19 oluşturuyor. Bu bölümde, Covid-19 hakkında okuyucuyu aydınlatacak önemli açıklamalar bulunuyor. Dergide ayrıca içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendiren, moral ve motivasyonu yükselten, virüse karşı dayanıklılığı artıran, herkesin evinde rahatlıkla uygulayabileceği teknikler de yer alıyor. 

Dünyada bir ilk olarak, “Dünyayı savaş alanlarından oyun alanlarına dönüştürüyoruz” sloganıyla 1 Ağustos 2020’de dünyanın 60 ülkesinden 1350 performansın sergilenmesiyle gerçekleşen 1. Uluslararası Yoga Olimpiyat Oyunları, dergide dikkat çeken ve geniş yer bulan bir diğer önemli konuyu oluşturuyor. Bu bölümde 1. Uluslararası Yoga Olimpiyat Oyunları’nın amacı, içeriği, katılım ve değerlendirme süreçleri ile ilk üçe giren sporculara verilen madalyalar kapsamında geniş detaylar yer alıyor. Öte yandan 2021 yılında dünyanın 208 ülkesinde 1. Ulusal Yoga Olimpiyat Oyunları’nın düzenleneceği bilgisinin de yer aldığı dergide bu kapsamdaki çalışmaların tüm ülkelerde büyük bir hızla ve heyecanla başladığı belirtiliyor.
Yoga Academy Journal bu sayısında da yine farklı konulardaki renkli röportajlarla dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf ile 1. Uluslararası Yoga Olimpiyat Oyunları üzerine yapılan röportaj ve USA Virginia Üniversitesi Psikiyatri ve Nörodavranış Bilimleri Profesörü  Bruce Greyson ile “ölüme yakın deneyimlerle” ilgili yaptığı araştırmaları içeren detaylı röportaj oldukça dikkat çekici. Ayrıca eski milli futbolcu Serkan Balcı ile futbol ve yoga üzerine ve ünlü doktor Ayça Kaya ile beslenme üzerine yapılan keyifli röportajlar da öne çıkan bölümler arasında. 

Dergide ilgi çeken bir diğer konuyu ise Orijinal Yoga Sistemi bilimi ışığında bedenimizde oluşan enerji blokları; nedenleri, oluşumu ve çözülmesiyle ilgili ayrıntılı bir araştırma dosyası oluşturuyor. Her sayıda bir enerji merkezinin detaylı olarak ele alındığı derginin bu sayısında ise boyun enerji merkezine yer verilmiş. “Bedensel, zihinsel, duygusal, ruhsal iletişim nedir ve nasıl gerçekleşir?” gibi soruların yanıt bulduğu bu bölümde ayrıca ses telleri ve az bilinen duruduyum konuları da yer alıyor.


Zengin görselleri ve dopdolu içeriği ile bir dergiden çok daha fazlasını içeren Yoga Academy Journal’da sağlıklı ve mutlu bir yaşamın anahtarı olan her şeyi bulmak mümkün. 
Yoga Academy Journal editörleri, tamamen uzman yoga antrenörlerinden oluşuyor.

Tüm bilgiler Orijinal Yoga Sistemi’nden yola çıkılarak, kaynağından anlatılıyor. Derginin danışmanlığını, yoga ve kişisel gelişim üzerine yayınlanmış 72 eseri bulunan, Yoga alanındaki 50 yılı aşkın deneyimiyle Uluslararası Yoga Federasyonu (UYF) Başkanı Akif Manaf yapıyor. 
Tam 9 yıldır kesintisiz olarak yayınlanan Yoga Academy Journal’a abone olarak 9 senelik bu hazinenin tüm sayılarını takip edebilmek de mümkün.

Anahtar Kelimeler:
Yoga DergisiYoga
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