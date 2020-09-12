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Covid-19 ikinci dalgadan koruyan online farkındalık festivali

Dünya Değişim Akademisi tarafından her ay kesintisiz olarak gerçekleştirilen Uluslararası Farkındalık Festivali, Covid-19 nedeniyle alınan önlemler kapsamında, 12-13 Eylül tarihlerinde tüm dünyaya ONLINE olarak sunulacak.

12 Eylül 2020 Cumartesi 07:35
Covid-19 ikinci dalgadan koruyan online farkındalık festivali

Covid-19 ikinci dalgadan koruyan online farkındalık festivali

Online Farkındalık Festivali’nde, bağışıklık sistemini güçlendirecek, virüse karşı dayanıklılığı artıracak, oluşan stres ve gerilimi ortadan kaldırıp, moral ve motivasyonu yükseltecek 4 temel enerji merkezi çalışması yer alıyor. Festivale Türkiye’nin ve dünyanın her yerinden ONLINE olarak katılım mümkün olacak.


Festivalde katılımcılara, nefes, biyoenerji, konsantrasyon, gevşeme gibi alanlarda yürütülen farkındalık çalışmaları sunulacak. İki gün boyunca online olarak devam edecek olan Farkındalık Festivali’nde, 4 temel enerji merkezini arındırmak ve aktifleştirmek için uygulanan tekniklerle, özgüven, yaratıcılık, içsel güç ve saf sevgi geliştirilecek. Festivalde ayrıca, tüm sorulara cevapların alınacağı interaktif söyleşi yer alacak. Çalışmalar ilk kez katılacak olan katılımcılar için de uygun.
Uluslararası Online Farkındalık Festivali organizasyonunda yapılacak olan çalışmaların yararları ise değişim uzmanlarınca şöyle açıklanmış: “Nefes çalışmaları ile sinir sistemi gevşer. Böylece kişi olaylara daha pozitif ve çözüm odaklı bakmaya başlar. Öfke kontrolü sağlanır. Biyoenerji çalışmaları ile organizma enerji ile dolar ve kişi kendisini daha mutlu hisseder. Vücut çalıştırma teknikleri bedenin hem güçlenmesine hem de esnekliğinin artmasına yardımcı olur. Evde olup, daha az hareket etmenin getirdiği fiziksel problemler giderilir. Metabolizma hızlanır. Teknikler, sağlıklı ve kalıcı zayıflamaya büyük katkı koyar. Konsantrasyon teknikleri sayesinde odaklanma gelişerek, zekâ aktifleşir. Gevşeme çalışmaları sayesinde stres, gerilim ve günümüzün en sık rastlanan problemlerinden olan uykusuzluk ve depresyon giderilir. Moral ve motivasyon artar. Çalışmalar, içinde bulunduğumuz süreçte bağışıklık sistemini güçlendirerek, virüse karşı dayanıklılığı artırır.”

Değişim uzmanları tarafından yapılan açıklamada ayrıca, Dünya Değişim Akademisi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YENİSEM) iş birliği ile Değişim Uzmanları yetiştirmek üzere ortaklaşa yürütülen Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı’nın önümüzdeki dönemde de başarıyla devam edeceği belirtildi. Değişim Uzmanlarının, bireylere kendi öz doğalarına dönüş yolunda yol gösteren profesyoneller oldukları ve öngörülen en yakın Değişim Uzmanlığı Eğitimi Programı’nın 21-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edildi.

Online Farkındalık Festivali Programı:
12-13 Eylül 2020

12 Eylül CUMARTESİ 
11.00- Kök enerji merkezi çalışması - Özgüvenin geliştirilmesi
17.00- Pelvis enerji merkezi çalışması - Yaratıcılığın geliştirilmesi
18.30- İnteraktif söyleşi-Tüm sorulara cevaplar

13 Eylül PAZAR
11.00- Karın enerji merkezi çalışması - İçsel gücün geliştirilmesi 
17.00- Göğüs enerji merkezi çalışması - Saf sevginin geliştirilmesi

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YogaFestival
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