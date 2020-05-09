COVID19 döneminde çalışanlar daha fazla iletişim istiyor

Türkiye ve dünyadan işveren dünyasının profesyonellerini bir araya getiren, işveren markası kavramını inceleyerek geleceğine yön veren Employer Brand Summit’in 11’incisi bu yıl ilk kez online platformda düzenlendi. 3İK İnsan Kaynakları İletişim ve Etkinlik Ajansı tarafından “Symphony of HR” teması ile gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk online zirvesinde, küresel ve ulusal liderlerin işveren markalaşma ekosistemindeki en iyi uygulamaları paylaşmalarına ve en yeni trendleri keşfetmelerine öncülük edildi. QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, Vodafone Yetenek Stratejileri ve Gelişimi Direktörü Sevil Kayaş Yılmaz, LinkedIn Güneydoğu Avrupa Bölge Yöneticisi Cihan Ak, Rolls-Royce Global İşveren Marka Lideri Dawn Hollingworth, Unilever İK Genel Müdür Yardımcısı Melissa Gee Kee, Yıldız Holding İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Bahattin Aydın, Pfizer Türkiye İK Lideri Serra Uluışık, Social Talent Çözüm Stratejisti ve Öğrenme Danışmanı Holly Fawcett, Kincentric Çalışan Deneyimi Danışmanı Seçkin Karataş, SITA Kıdemli İletişim ve Marka Direktörü Dr. Edna Ayme-Yahil, Quoratio İşveren Markası ve Online İşe Alım Pazarlamacısı Malique Steenbrink, Realta Danışmanlık Kurucusu Ali Ayaz ve 3İK Ajans Başkanı Alper Çakıroğlu’nun katılımı ile toplam 14 oturumda düzenlenen etkinlik Mehmet Auf’un moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Employer Brand Summit’i 493 kişi takip etti

Dünyadan ve Türkiye’den İK profesyonellerinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte koronavirüs döneminde insan kaynakları alanında yaşanan değişim, dönüşüm, sağlıklı işveren ve çalışan deneyimi, gelecekte iş dünyasında var olacak normaller masaya yatırıldı. En iyi işveren markası uygulamalarının paylaşmak ve insan kaynaklarının yakın geleceğe hazırlanması için canlı ve kapalı devre olarak düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi oldu. Koronavirüs nedeniyle online yayınlara ilginin artmasının da etkisiyle geçtiğimiz yıl 348 kişinin takip ettiği Employer Brand Summit’i bu yıl özellikle yurtdışı izleyicilerinin de etkisiyle 493 kişi izledi.

Employer Brand Summit’in geliri Ahbap ve İhtiyaç Haritası’na bağışlanacak

Ünlü markalardan seçkin konuşmacıların yakın ve orta vadedeki geleceğimizi masaya yatırdığı etkinliğinin ev sahipliğini yapan 3İK Başkanı Alper Çakıroğlu, şöyle konuştu: “Yeni keşifler ve sınırlarımızı zorlamayla geçen heyecan dolu anlar geçirdiği bir dönemi tüm çalışma ekosistemi olarak birlikte yaşıyoruz. Bu dönemi tanımlayacak söz öbeği ‘sonuçların olumlu ya da olumsuz olmasından bağımsız konfor alanından çıkmak’ diyebiliriz. Hepimiz sahip olduğumuz tüm kimliklerimizde konfor alanlarından çıktık. Bu kaygı günlerinde işveren markasına hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Bazı şirketler agile olmayı ve dijital çalışmayı savunurken yeni normalde aslında ne kadar zorlandıklarını gördük. Evden çalışmanın da aslında korkutulduğu gibi iş kaybına sebep olmadığını anladık. Çalışan bağlılığı ve işveren çekiciliği anlamında tüm bildiklerimizi gerçek anlamda gözden geçirmemiz gerektiğinin hepimiz farkındayız. Tam olarak bunun için buradayız. Teorik ve pratik arasındaki okyanusu bugün hep beraber burada yüzmeye çalışıyoruz. Birbirimizin tecrübelerine en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Zirvemizi her ne koşulda olursa olsun hayata geçirmeye karar verdik ve online platforma taşıdık. Ekip olarak da etkinlikten elde ettiğimiz karı koronavirüs çalışmalarında kullanılması için Ahbap ve İhtiyaç Haritası kurumlarına bağışlamaya karar verdik. Zirvemizi bu ortamda yapıyor olmamız da maksimum bağış yapmamızı sağladı.”

QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar

“Bu dönemde teknolojik alt yapıya yatırım yapan, dijitalleşmeyi sağlayanlar öne geçti”

QNB Finansbank İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar, koronavirüs döneminde insan kaynaklarının neler yaptığı ve bu süreçteki rolü ile ilgili bilgiler vererek, şunları söyledi: “Pandemi döneminde çok çevik ve hızlı kararlar almak gerekiyor. Bu dönemde her ülke ve her şirket kendi kuralını kendi belirliyor. Biz insan kaynakları olarak şirketimizin devamı, çalışanlarımızın sağlığı, müşterilerimizin ve ailelerimizin sağlığını birinci önceliğe koyduk. Bizim odağımız insan. Bütün süreçlerde politikalarımızı buna göre belirliyoruz. Bu süreci etkin lider, sık temas, çevik ve samimi bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Bu süreçte teknolojik alt yapısı güçlü olan dijitalleşmeyi sağlayanlar bir adım öne geçti. Koronavirüs döneminde bu alanlarda elde edilen kazançlar daha ilerleyecek. Yeni normları kabul ederek hayatlarımıza devam edeceğiz.”

“İnsan kaynakları önümüzdeki dönemde iş gücü danışmanı olacak”

Kincentric Çalışan Deneyimi Danışmanı Seçkin Karataş, çalışanın bir işyerinden memnun olmasının ölçütünün, çalışanın uzun yıllar ailesine ve arkadaşlarına çalıştığı kurum hakkında olumlu konuşması, uzun vadede çalıştığı yerde kalma planı yapması, içinden gelecek şekilde katma değer sağlayacak motivasyona sahip olması gerektiği şeklinde açıklayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Uzun yıllar aynı yerde çalışmış olmak tek başına çalışanın memnuniyetini göstermez. Başka yerde çalışma fırsatı bulamayan, sürekli şikayet ederek çalışanlar için bir tabirimiz var. Biz bu kimseleri işyeri mahkumları olarak tanımlıyoruz. Bunlar en iyi işyerlerinde dahi yüzde 8 oranındadır. İnsan kaynakları önümüzdeki dönemde iş gücü danışmanı olacak. Daha az kişiyle daha fazla üretken olmanın yollarında İK ekibi daha fazla söz sahibi olacak.”

Linkedln’in araştırmasına göre: COVID19 sebebiyle yüzde 84 oranında hayatlar değişti

Bu yıl çalışan deneyimi, nesiller arası fark, iç yeteneğin değerlendirilmesi ve İK kaynaklarının verilerle konuşmasının ön plana çıkacağını belirten LinkedIn Güneydoğu Avrupa Bölge Kıdemli Yöneticisi Cihan Ak, “Linkedln’in yaptığı araştırmada İK profesyonellerinin yüzde 99’una göre çalışan deneyimi bir numaralı olacak sonucu çıktı. Kişinin çalıştığı şirkete karşı hissettiği her şey çalışan deneyimi demektir. İK profesyonelleri, artık insanların şirketleri seçmeye başladığı bir dönemde çalışan deneyiminin. büyük bir deneyim getireceği konusunda hemfikirler. Çalışan deneyiminde önemli olan şeylere bakacak olursak, çalışanların yüzde 48’inin ortak cevabı ücret ve yan haklar. Süreçlerin sadeleştirilmesi, kullanılan araçlar, imkanlar, şirket kültürü iş ve özel hayat dengesi çalışanlar için olmazsa olmaz. LinkedIn’in Mart 2020’de yaptığı araştırmaya göre katılımcıların yüzde 84’ü COVID19 sebebiyle hayatlarını bir şekilde değiştirdiğini söyledi. Katılımcıların yüzde 43’ünden fazlası normalin aksine artık uzaktan çalışmaya başladı. Katılımcıların yüzde 52’si telefon ve video ile görüşme yapmak zorunda kaldığını, katılımcıların yarısından fazlasının bu dönemin uzun süreli bir dönem olacağını ve bizi yeni normallerle tanıştıracağını söyledi. LinkedIn yaptığı araştırmalar çalışanların yüzde 58’inden daha fazlası artık daha çok iletişim istiyor. Evden çalışanların yüzde 27’si yalnızlıktan, yüzde 18’i işten kopamamaktan, yüzde 12’si ev hayatında olan dikkat dağıtıcı etkenlerden şikayet ediyor” diye konuştu.