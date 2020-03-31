Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘milli dayanışma’ kampanyası başlattı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tele konferans yöntemiyle düzenlenen Kabine toplantısının ardından açıklama yaptı. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli dayanışma kampanyası başlattıklarını söyledi. Erdoğan, kendisinin de 7 maaşını bağışlayarak bu kampanyaya destek olacağını belirtti.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığını vurgulayan Erdoğan, “Milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz. ‘Biz Bize yeteriz Türkiyem’ diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum” dedi.

İşte Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamaların satır başları;

*Maskeden tanı kitine ve bağışıklık sistemini güçlendirecek ilaçlara kadar tüm ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılayabiliyoruz.

*Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık. Bu malzemelerin üretimini daha da artıracağız.

*600 yataklı Okmeydanı hastanemiz bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. Burayı daha önce eğitim ve araştırma hastanesi olarak planlamıştık, dedik ki biz bunu süratle şehir hastanesinde dönüştürelim. Bugün de açılışı yapıldı.

*Kartal Hastanemizi de bir süre önce hizmete sunmuştuk. İkitelli Şehir Hastanemizi de mayıs ayında hizmete açmayı planlıyoruz.

*Ülkemizin en modern hastanelerinden biri olacak Göztepe Şehir Hastanemizde de sona yaklaştık. Böylece Türkiye sağlık altyapısında güçlü olan yerini daha da sağlamlaştırmıştır.

*Covid-19’da tedbirlerimizi daha önceden aldık ve hayata geçirdik. İlave tedbirleri de yürürlüğe sokuyoruz. Gıda konusunda da hiçbir sıkıntımız yok. Türkiye temel gıdaları kendisi ürettiği için, ihtiyacımızı karşılayacak düzeydedir.

*Kamu güvenliği konusunda ise, emniyet birimlerimizin gayretleriyle kayda değer bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu nedenle sağlık personelimize, güvenlik güçlerimize, esnafımıza, üretimi devam ettiren iş insanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

*Türkiye bu hastalığın üstesinden gelmeye en yakın ülkelerden birisidir. Vatandaşlarımızın tedbirlere uyduğunu görüyoruz. Sağlık kuruluşlarımızın ve personel araç gereçlerinin Covid-19 hastalığına mücadelede kullanırsak salgında başarılı olabiliriz.

*Bu tür durumlarda sağlık kuruluşları salgın merkezine dönüşebiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımızın acil durum dışında hastanelere gitmemesi gerektiğini söylüyorum.

*Sokakta hareketliliği büyük ölçüde azalttık. Son olarak kara, hava ve deniz yollarıyla olan şehirler arası ulaşımı sınırlandırdık. Gerekirse şehir içi ulaşımda da benzer kararları uygulayabiliriz.

*Hastalıkla ilgili rakamlarımızı her gün milletimizle paylaşıyoruz. Virüsün yayılmasını önlemek için her türlü kararı almaya hazırız. Burada en önemli hassasiyetimiz, temel ihtiyaç maddelerinin arzında sürekliliği sağlamak ve üretimin kesintisiz sürmesini temin etmektedir.

*Türkiye her hal ve şart altında üretime devam etmek ve şartları sağlamak zorunda olan bir ülkedir. Gereken tedbirleri en sıkı şekilde almalarını sağlayacağız.

*Dostlarımızın da ihtiyaçlarını karşılamak gayretindeyiz. Pek çok ülkeye sağlık ve temizlik malzemesi gönderdik. Son olarak salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya’ya sağlık malzemelerini bir uçakla gönderiyoruz. İtalya’ya da Kızılay aracılığıyla bir gemi dolusu malzemeyi ulaştırıyoruz.

*Türkiye ne kadar güçlü olursa, dostlarına da o kadar dost elini uzatacaktır. Yapılacak yenilikçi çalışmalara destek vereceğiz. Gereken her türlü tedbirleri alarak yolumuza devam edeceğiz.

*Solunum cihazlarının üretimi için yoğun bir çalışmayı kurumlarımız devam ettiriyor. Aynı şekilde de aşıda da çalışmalar devam ediyor. Hedefimiz yıl sonuna kadar sonuç alabilmektir.

*Temizlik ve mesafe kurallarına riayet edilmesi, hastalığın kırılmasına katkı yapacaktır. Nice mücadeleyi birlikte yürüttüğümüz milletimizle, bu müsibetinde üstesinden geleceğiz.

*Tedbiri elden bırakmayalım, başaracağımıza inanalım. Hiçbir bir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden daha güçlü değildir. Hiçbir virüs önümüzdeki aydınlık yarınların önüne geçemez, bizi hedeflerimizden vazgeçiremez. Çünkü biz Türkiye’yiz, Türk milletiyiz.

*Medeniyetimiz ve kültürümüz, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma üzerine kuruludur. Devlet olarak, açıkladığımız ekonomik ve sosyal destek paketleriyle, her kesimden insanımızın yanında olduğumuzu gösterdik, göstermeye devam ediyoruz.

*İstihdamın sürmesini sağlamak için, esnafımıza, sanatkarımıza, küçük ve orta ölçekli işletmelerimize, ihracatçılarımıza pek çok erteleme ve destek düzenlenmesini hayata geçirdik. Ülkemizdeki 2 milyondan fazla vergi mükellefinin 54 milyar lirayı bulan muhtasar, KDV ve prim ödemelerini 6 ay süreyle erteledik.

*Nakit akışı bozulan KOBİ'ler ve diğer firmalara, mevcut kredilerinin 6 aya kadarı ödemesiz olmak üzere, 12 aya kadar ilave süre tanınmasını sağladık.

*Sektör ayrımı gözetmeksizin tüm kurumsal ve ticari firmalara işletme sermayesi desteği için 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 maliyetli kredi imkanı getirdik. Esnaflarımızın hem Nisan, Mayıs, Haziran ayı ödemelerini faizsiz öteledik, hem de yüzde 4,5 maliyetli 36 aya kadar vadeli bir kredi paketini hayata geçirdik.

*Personel maaşlarını kamu bankalarından ödeyen firmalara, istihdamı azaltmamaları şartıyla, önümüzdeki 3 aylık personel gideri kadar ilave likit sağladık. Kredi Garanti Fonunun limitini 50 bin liraya ve toplam kapasitesini de 850 bin kredi talebini karşılayacak şekilde 450 milyar liraya yükselttik.

*Kısa çalışma ödeneğin şartlarını kolaylaştırdık. En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükselttik. Emeklilerimizin bayram ikramiyesini öne çektik. Asgari ücret desteğini yaygınlaştırdık. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımızın ödeneklerini artırdık.

*Halen 41 ilimizdeki yükseköğrenim yurtlarımızda, yurt dışından gelen 21 bin 500 vatandaşımızı 14 günlük karantina kuralına göre misafir ediyoruz.

*Bu dönemde yoğun talebi olan bakliyat, makarna, temizlik malzemesi, yağ gibi ürünlerin üretimlerinde 3 katına varan artışlar

sağladık. Gerekirse bu kapasiteleri çok daha fazla artırma imkanına sahibiz.

*Velhasıl aldığımız her tedbirle, devletimizin vatandaşının yanında olduğunu gösterdik. Sivil toplum kuruluşlarımızın da, imkanları çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz.

*Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz.

* “Biz Bize yeteriz Türkiyem” diyerek başlattığımız bu kampanya için, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından, bir yardım hesabı açıldı. Ayrıca kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek.

*Amacımız, yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere, alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatandaşlarımıza ilave destek sağlamaktır.

*Her ilimizde ve ilçemizde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip, bu yardımları kendilerine sunacağız.

*Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak, kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını temin edeceğiz. Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum.

*Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımız da, aynı şekilde bu ayki maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar.

*Milletvekili ve bakanlar kampanyaya 5 milyon bağışladı. Tabii bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler.

*Meclis'teki tüm milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.

*Tabii en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz. Zekâtlarını Ramazan ayında dağıtmayı düşünen vatandaşlarımız da bu kampanyaya katılarak, hayır yarışında yerlerini alabilirler.

*Kampanyamıza yapılan yardımların şimdiden Hak katında kabul olmasını diliyorum. İnşallah yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bıraktığımızda, hatırlayacağımız en güzel şeylerden biri de, işte bu birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma fotoğrafımız olacaktır.

(Sözcü)