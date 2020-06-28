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D-100 Karayolu'nda temizlik | İBB ekipleri konlarca atık topladı

İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından İBB ekipleri D-100 karayolu üstünde geniş kapsamlı temizlik operasyonu gerçekleştirdi

28 Haziran 2020 Pazar 13:07
D-100 Karayolu'nda temizlik | İBB ekipleri konlarca atık topladı

D-100 Karayolu'nda temizlik | Tonlarca atık toplandı


İBB, iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasından yararlanarak D-100'de kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Toplam 116 personel ile gerçekleştirilen çalışma ile Okmeydanı-Söğütlüçeşme arasındaki güzergah İstanbulluların kullanımına hazır hale getirildi. Çalışmalara İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı da eşlik etti.

İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 27-28 Haziran 2020 tarihlerindeki sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendirerek, D-100 (E5) Karayolu’nda bariyer yıkama, mekanik ve elle süpürme çalışmaları yaptı.

D-100 (E5) Karayolu'ndaki genel temizlik ve bariyer yıkama çalışmalarına, iki günde toplam 116 personel katıldı. İBB'nin mekanik süpürme ve yıkama araçları 36 defa göreve çıktı. Sahada çalışmalara katılan personel, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere ve iş güvenliği kurallarına titizlikle uydu.

TRAFİĞİN BOŞALMASINDAN YARARLANILDI

İSTAÇ Genel Müdürü Mustafa Canlı, temizlik ve yıkama çalışmalarını yerinde izledi. Sokağa çıkma kısıtlamasını İstanbullulara hizmet için değerlendirdiklerini ifade eden Genel Müdürü Canlı, şunları kaydetti:

"Sizlerin de bildiği gibi bu güzergah, İstanbul'un en işlek karayolu akslarının başında geliyor. Bu güzergahta her zaman trafik yoğun oluyor. Yolların boşalmasından yararlanarak, burada kapsamlı bir temizlik çalışması yaptık. Yaptığımız diğer çalışmalarla birlikte kentimizi, pazartesi günü işlerine gidecek İstanbullular için hazır hale getirdik."

1.826 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN TEMİZLENDİ

Öte yandan iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemde İstanbul geneli ana yollar, meydanlar, Marmaray ve metro giriş çıkışları, üst geçit - altgeçitler, otobüs peron/durakları, Bayrampaşa ve Ataşehir Halleri ve başta hastaneler olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşları gibi halkın toplu kullanım alanlarında mekanik yıkama, süpürme ve elle süpürme çalışmaları yapıldı.

Bu çalışmalara toplam bin 809 personel katıldı. Araçlar 496 defa göreve çıktı. İki günde toplam 144 futbol sahasına denk gelen bir milyon 31 bin metrekarelik yıkandı; bin 628 futbol sahası büyüklüğünde bir alan da mekanik araçlarla süpürülerek temizlendi.

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