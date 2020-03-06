Da Vinci Televizyon Kanalı, kız çocuklarına ilham olmak istiyor.

Da Vinci Televizyon Kanalı, her yaştan izleyicisi için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırladığı programlarla çocukların geleceklerini tasarlarken ilham almalarını sağlayacak tarihe izini bırakmış kadınları tanıtacak ve kadın çalışan sayısının daha da artabileceği geleceğin mesleklerine ayna tutacak.

Günümüzde, kız çocukları erkek egemen mesleklere daha az yönlendiriliyor ya da ilgi duyuyorlar. Bu anlamda, KidZania İstanbul’un 80 bin çocuk arasında yaptığı Mesleki Eğilimler Araştırması’na göre kız çocukları ağırlıklı; ‘doktor, öğretmen ve veteriner’ olmak isterken erkek çocukları ‘futbolcu, pilot, mühendis ve polis’ olmak istiyor.

Da Vinci Televizyon Kanalı, kız çocuklarını geleceğin meslekleriyle ilgili daha da bilinçlendirmek ve ilham almalarını sağlamak için 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel farklı programlardan oluşan bir kuşak hazırladı.

Da Vinci’nin Dünya Kadınlar Günü Program Kuşağı

Anneniz, ablanız, kardeşiniz, öğretmeniniz, arkadaşınız gibi hayatınıza dokunan muhteşem kadınlarla bu özel günü kutlamak için; “Büyüyünce Ne Olsam?” programında gelecekte hangi mesleği seçeceğine karar vermek için yaptığı araştırmalarıyla ünlü Michaela, Yapay Zeka Uzmanlığı mesleğini anlatacak. Dahilerin Peşinde programında ise, modern müziğin öncüsü Delia Derbyshire ve bilim dünyasının çığır açan dehası Marie Curie’yi daha yakından tanıyacağız. Küçük Hanımın Soruları programında Mily’nin adalet arayışını izlerken, Siesta Z programında kitabında bir canavar yaratan Mary Shelley ile tanışacağız.

8 Mart, Pazar 18:00- 20:00

18:00 Büyüyünce Ne Olsam? – Veteriner

Büyüyünce Ne Olsam? - Yapay Zeka Uzmanı

Büyüyünce Ne Olsam? - İtfaiyeci

18:40 Siesta Z – Frankenstein, Mary Shelley

18:50 Küçük Hanımın Soruları - Bayan Süper Adalet

19:00 Dahilerin Peşinde - Marie Curie

Dahilerin Peşinde – Delia Derbyshire