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Damatlar ikiz, gelinler ikiz tek düğünde evlendi

İkiz kardeşler Mustafa Uslu ve Mehmet Uslu adlı kardeşler, kendileri gibi ikiz olan Neslihan Cüni ve Nagihan Cuni ile hayatlarını birleştirdi.

Damatlar ikiz, gelinler ikiz tek düğünde evlendi

İkiz kardeşler Mustafa Uslu ve Mehmet Uslu adlı kardeşler, kendileri gibi ikiz olan Neslihan Cüni ve Nagihan Cuni ile hayatlarını birleştirdi.

27 Ekim 2019 Pazar 19:20
Damatlar ikiz, gelinler ikiz tek düğünde evlendi

Damatlar ikiz, gelinler ikiz tek düğünde evlendi


Bu düğünde gelinler de, damatlar da ikiz, üstelik tek düğünde dünyaevine girdiler. Ordu'nun Ünye ilçesinde, tek yumurta ikizi Mustafa Uslu ve Mehmet Uslu (28) kardeşler, kendileri gibi tek yumurta ikizi Neslihan Cuni ve Nagihan Cüni (26), kardeşlerle dünya evine girdi.


Ünyeli tek yumurta ikizleri Mustafa ve Mehmet Uslu (28) kardeşler, Çaybaşı ilçesinde yaşayan kendileri gibi tek yumurta ikizi Neslihan ve Nagihan Cüni kardeşlerle tanıştı. İlk görüşmelerinde gönüllerini birbirlerine kaptıran ikiz kardeşler, ailelerin rızasıyla nişanlanmalarının ardından evlilik kararı aldı.

Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki düğün salonunda çifte düğün merasimi gerçekleştiren erkek kardeşler, aynı renk damatlığı, kız kardeşler ise, aynı model gelinliği giydi. İkiz kardeşler, düzenlenen merasimle dünya evine girdi. Düğün töreninde gönüllerince eğlenen ikiz çiftler, mutluluklarını ise yakınlarıyla paylaştı. Düğüne katılan davetli ve konuklar da, tebrik ettikleri ikizlere mutluluklar diledi.

Son Güncelleme: 27.10.2019 20:37
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