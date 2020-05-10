Darülaceze'de virüsle mücadele örnek oldu

Başta yaşlılar olmak üzere kronik hastalığı bulunanlar üzerinde ölümcül etkiye sahip Covid-19 virüsü can almaya devam ediyor. Dünya genelinde ölümlerin yoğun olarak yaşandığı yaşlı evlerinde, sakinler adeta kaderlerine terkedilmiş durumda. İBB ise aldığı önlemlerle, Darülaceze’de misafir ettiği 686 sakinine, Covid-19’u yaklaştırmadı bile.





İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Darülaceze Müdürlüğü, Covid-19 virüsünün dünyada yayılmaya başladığı, sınırlarımıza kadar yaklaştığı ilk andan itibaren sıkı önlemlerle süreci örnek bir şekilde yürüttü. Bünyesinde baş tacı ederek erek hizmet sunduğu 686 sakinini bugüne kadar virüsün etkilerinden korumayı başardı.



- İLK ÖNLEM 2 MART’TA ALINDI-

Covid-19 dünyada yayılmaya ve sınırlarımızda görülmeye başladığı andan itibaren İBB Darülaceze Müdürlüğü, 2 Mart’ta ilk olarak ziyaretçi ve etkinliklere kısıtlama getirdi. Tüm yaşam alanları dezenfekte edilerek, şüpheli görülen sakinlerin, hastanelere sevk sürecini başlattı. Tüm birimlerde, 9 Mart’ta eldiven, maske, gözlük, tek kullanımlık önlük gibi koruyucu donanımlar ile anti bakteriyel el dezenfektanları kullanılmaya başlayan Darülaceze, hijyen konusundaki önlemlerini arttırdı. Yine bu tarihten itibaren, Covid-19 ile ilgili farkındalığı artırma adına, kurum geneline yazılı ve görsel afişler asıldı, bilgilendirme toplantıları düzenlendi. Sakinler için ise bağışıklık sistemini güçlendirici gıda takviyeleri yapılmaya başlandı.



- KURUM DIŞI ÇIKIŞLARA KISITLAMA-



Dünya genelinde Covid-19, Şubat sonu Mart ayı başı itibariyle etkisini gösterirken, Türkiye’de resmi ağızlardan ilk vaka 11 Mart’ta açıklandı. Darülaceze Müdürlüğü de bu tarihten itibaren kuruma, yaşlı kabulünün durdurulmasına, organizasyonların ve ziyaretlerin iptal edilmesine, yaşlı bireylerin kurum dışına çıkmalarına kısıtlama getirdi.



- MİSAFİRLERİN ATEŞ ÖLÇÜMLERİ SIKLAŞTIRILDI-

Covid-19’dan en çok etkilenecek yaş sınıfında olan olağan şüpheli Darülaceze sakinleri için 16 Mart’ta müşahede alanı oluşturuldu. Acil durumlar dışında, hastanelere sakinlerin gönderilmesi kısıtlandı. 18 Mart’tan itibaren de Darülaceze sakinlerinin ateş ölçümlerinin daha sık yapılmasına; çalışanların ise günde iki aynı işleme tabi tutulmasına başlandı. Sağlıklı ve hızlı bilgi akışı için ise iletişim grupları oluşturuldu, dezavantajlı çalışanlara idari izin verildi, personellerin işe geliş gidişte daha rahat ulaşım sağlayabilmeleri için servis hizmeti sağlandı.



- ÇALIŞANLARA TEST UYGULANDI-

Darülaceze Müdürlüğü, 8 Nisan’da, sakinlerine virüs bulaştırma ihtimallerini yok etmek amacıyla 380 personeline, Covid-19 testi uyguladı. Kurumda, 15 günlük süreylerle, yatılı çalışma sistemini başlattı. Sakinlere birebir hizmet veren personel ile büro hizmeti sunan personellerin yemek yedikleri bölümler ayrıldı. Dışarıdan yiyecek ve içecek alınmamaya, tüm ihtiyaçlar müdürlük tarafından karşılanır oldu. Ayrıca, gerekli önlemler alınarak, çalışanlarla sakinlerin moral ve motivasyonlarını desteklemeye yönelik, kurum içi sportif, sanatsal, kültürel faaliyetler düzenlendi.

Çalışanlar için sosyal mesafe kuralları, koruyucu donanım kullanma, sosyal izolasyon gibi bir çok önlem de alan Darülaceze Müdürlüğü, 25 Nisan’da da 250 personeline daha Covid- 9 testi uyguladı. Bu personeller, ilk gruptaki arkadaşlarından nöbeti devralarak iş başı yaptı. Alınan bu önlemler sayesinde Darülaceze’de hiçbir Covid-19 vakasına rastlanmayarak önemli bir örnek yaratıldı.



İBB DARÜLACEZE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK BAKIM VE HUZUR EVİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü, 46.000 metrekare kapalı olmak üzere, toplam 151 bin metrekare alan üzerinde hizmet veriyor. Bağlı olduğu birimleri ile beraber, bin 66 kişilik kapasiteye sahip Darülaceze, Türkiye’nin en büyük yaşlı bakım ve huzur evi olma özelliğini taşıyor.