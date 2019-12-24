Demet Sabancı, Nijerya Kraliçesi Zaynab Otiti Obanor'u ağırladı

Nijerya Kraliçesi Zaynab Otiti Obanor, yakın dostu Demet Sabancı Çetindoğan’ı ziyaret etmek amacıyla İstanbul’a geldi. Nijerya Kraliçesi ayrıca Türkiye ile Afrika iş dünyası arasındaki stratejik şirketleri geliştirmenin yollarını tartışmak, hem Afrika ülkelerine hem de Türkiye’ye faydalı olabilecek önemli alanları vurgulamak üzere farklı sektörlerin liderleriyle de İstanbul’da görüştü.

Nijerya’nın Kraliçesi ve Afrika’nın lideri olarak, bir çok kıtanın merkez noktasını Türkiye olarak gören Majesteleri, “Türkiye ve Afrika arasındaki stratejik işbirliğinin sadece ticaret yoluyla değil aynı zamanda eğitim ve kültürel değişimlerle de olduğuna inanıyorum. Birlikte çok şey başarabiliriz. Çünkü gerçek sosyal ve kültürel anlayış olmadan, uzun vadeli ekonomik kalkınmayı teşvik etmek ve sürdürmek zordur.” diye özellikle de belirtti.

Irkçılık, kadın hakları, eğitim, fırsat eşitliği gibi insani konularda yaptığı çalışmalarla ön plana çıkan Kraliçe Zaynab, aynı zamanda Orta Doğu, Afrika, Türkiye ve birçok dünya ülkesi arasındaki ekonomi, tarım, ithalat, sosyal ve kültürel alanda da fikir ve projeler geliştirmekte.

Kraliçe Zaynab, Afrika ve Orta Doğu arasındaki, ekonomi, tarım, sağlık, yenilenebilir enerji, eğitim, sanat, moda, ulaşım ve turizm konularına odaklı çalışmalarıyla ön plana çıkan "Arab African Economic Development Initiative" kuruluşunda da önemli çalışmalara imza atıyor.

Afrika ve diğer dünya ülkeleri arasında köprü görevi üstlenen "Forward Foundation" derneğiyle birlikte Afrika'nın gelişimi üzerine çalışmalar yapıyor.

Majesteleri ziyareti sırasında Demet Sabancı Çetindoğan’ın Yürütme Kurulu Başkanlığını yaptığı Yaratıcı Çocuklar Derneği’nin Arnavutluk’taki çocuk depremzedeler yararına düzenlenen etkinliğine de katıldı ve önemli bir bağışta da bulundu.