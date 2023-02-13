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Deprem bölgesinden geldiler, yardım kolilerini paketlediler

Deprem bölgesinden İstanbula getirilen vatandaşlar arasında yer alan genç çocuklar İBB'nin yardım merkezine gelerek kolilerin hazırlanmasına katkı verdi.

13 Şubat 2023 Pazartesi 18:16
Deprem bölgesinden geldiler, yardım kolilerini paketlediler


Deprem bölgesinden geldiler, yardım kolilerini paketlediler

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından İstanbul tek yürek oldu. İBB tarafından başlatılan yardım kampanyasına milyonlarca malzeme yağdı. 300’ü aşkın yardım aracı yola çıktı. Gönüllülerden oluşan yardım seferberliğinin bugün iki küçük misafiri daha vardı. İlkay ve İpek Malatya’dan gelen depremzedeler. Yenikapı yardım merkezinde diğer depremzedeler için soluksuz çalışıyorlar. 

İBB, Kahramanmaraş (Pazarcık ve Elbistan) merkezli iki büyük depremin ardından seferber oldu. Depremzedelere gönderilmek üzere yardım kampanyası başlattı. Kısa bir sürede yüzbinlerce İstanbullu kocaman bir yürek oldu, Yenikapı ve Kartal yardım merkezlerine aktı. 

Depremin 7. gününde yüzlerce gönüllünün ara vermeden çalıştığı Yenikapı’daki merkezde, canla başla koli yapan iki küçük çocuk dikkat çekti. İlkay (15) ve İpek (12) Malatya Paşaköşkü’nde depremi yaşadılar. Gece uyurken yakalandıkları depremi korkuyla anlatan İlkay, “Kardeşimi korkutmamak için önce sessiz kalsam da deprem şiddetlenince ailemiz yanımıza koştu. Çok korktuk” dedi. Evlerinde hasar oluşmadığını söyleyen kardeşler, deprem sabahı köye gittiklerini söyledi. İkinci büyük depremi de köyde yaşadıklarını belirten İlkay, “O an tüm Malatya yıkıldı galiba diye düşündüm” diye konuştu. 

Depremin 4. gününde İstanbul’daki akrabalarının yanına geldiklerini anlatan çocuklar, şu an bir evde 7 kişi yaşadıklarını kaydetti. 

“YENİKAPI’YA GELİP YARDIM ETMEK İSTEDİK”

İstanbul’a geldikten sonra korkularının bir nebze hafiflediğini söyleyen İlkay ve İpek, yardım için soluğu Yenikapı’da aldı. Amcalarıyla birlikte koli ve bantlama yapan iki kardeş, memleketlerinde kalanlara bu şekilde yardım ettiklerini dile getirdi. 12 yaşındaki İpek, “Kolonyaları bantlıyorum, kolilere yerleştiriyorum. Burada çalışmak beni mutlu ediyor” ifadelerini kullandı. 

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DepremKahramanmaraşİBB
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