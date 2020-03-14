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Derbi öncesi İBB'den koronavirüs önlemi

Galatasaray Beşiktaş derbisi seyircisiz oynanmasına rağmen, İBB Ali Sami Yen Spor Kompleksi çevresi İBB ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor.

14 Mart 2020 Cumartesi 12:24
Derbi öncesi İBB'den koronavirüs önlemi

Derbi öncesi İBB'den koronavirüs önlemi


Türkiye en önemli spor etkinliklerinden birine hazırlanırken, seyircisiz oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisi öncesi stadyum çevresi ve metrolarda korona alarmı var.

İBB, Pazar saat 19.00’da, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesi Koronovirüs salgını riskine karşı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda dezenfekte çalışması yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. hafta karşılaşması öncesi Türk Telekom Stadı’nda yarın saat 14.00’de hijyen çalışması gerçekleştirilecek. Galatasaray Spor Kulübü’nün Koronovirüse karşı ortamı güvenli hale getirmek amacıyla İBB’den destek talep etmesi üzerine, stadın bazı bölümleri dezenfekte edilecek. Görevli personelin bulunduğu alanlar, soyunma odaları, hakem odaları, gözetmen odaları, basın odaları, toplantı alanları, sağlık ve güvenlik alanları ve tüm ofislerde çalışma yürütülecek.

Maç seyircisiz oynanacağı için bu alanlar dışında bulunan yerler kapsam dışı bırakıldı. Ancak ileriki zamanlarda maçların seyircili oynanmasının gündeme gelmesi halinde yeniden planlanacak.

İBB’DEN KORONAVİRÜSÜ İÇİN BİLGİLENDİRME ETKİNLİĞİ

Dünyanın birçok ülkesini etkisi altına alan Koronavirüsü salgını ile ilgili olarak İBB, bilgilendirme etkinliği yapacak. İstanbul’un en yoğun altı meydanında gerçekleştirilecek etkinliklerde; doktorlar halkı bilgilendirecek ve mobil hijyen noktalarında dezenfektasyon kullanıma açık olacak.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), dünyayı kasıp kavuran Koronavirüsü’ne karşı hijyen çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kentin yoğun olarak kullanılan noktalarında, ibadethanelerinde ve toplu taşıma araçlarında hijyen çalışması yapan İBB, 16 Mart Pazartesi de başka bir etkinlikle İstanbulluları bilgilendirecek.

İstanbul’un en yoğun noktalarından, Taksim Meydanı, Eminönü Meydanı, Kadıköy İskelesi, Bağcılar Meydanı, Üsküdar İskelesi, Esenyurt Meydanı’nda düzenlenecek etkinliklerde; doktorlar halkı bilinçlendirecek ve mobil hijyen noktalarında dezenfektasyon kullanıma açık olacak. Taksim Meydanı Metro Çıkışı ve Kadıköy İskelesi İBB İletişim Noktası Önündeki etkinlikler basın mensupları tarafından takip edilebilecek.


16 Mart Pazartesi 09:30 - 12:00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliğin detayları ve lokasyonları şöyle:


Broşür Dağıtımı
Doktorların Bilgilendirmesi

Mobil Hijyen Noktası
1.Taksim Meydanı Metro Çıkışı
2. Eminönü Meydanı İBB letişim Noktası Önü
3. Kadıköy İskelesi İBB İletişim Noktası Önü
4. Bağcılar Meydanı
5. Üsküdar İskelesi İBB İletişim Noktası Önü
6. Esenyurt Meydanı

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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronaCOVID19İBB
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