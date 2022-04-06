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Dev çay barağı için 47 milyon lira harcandı, 15 milyon lira daha isteniyor

Rize’nin 29 metrelik çay bardağı ile vizyon projesi olan Çay Çarşısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımı ile açılacağı günü beklerken, 47 milyon liralık harcama yetmeyince, 15 milyon lira daha istendi.

06 Nisan 2022 Çarşamba 11:37
Dev çay barağı için 47 milyon lira harcandı, 15 milyon lira daha isteniyor

Sayıştay raporuyla Kıyı Kanunu'na aykırı olduğu ortaya çıkan Rize Ticaret Borsası tarafından dolgu sahasına yapılan 29 metrelik çay bardağı şeklindeki Çay Çarşısı’nın maliyeti katlanarak artıyor. Rize Ticaret Borsası Genel Koordinatörü Hasan Önder, “Proje hayata geçirilirken 23 milyon TL’ye ihale edildi. 20 milyonunu DOKAP’tan hibe şeklinde almıştık” dedi.

Rize’nin 29 metrelik çay bardağı ile vizyon projesi olan Çay Çarşısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile açılacağı gün için geri sayıyor.

Rize’nin sembolü çaydan yola çıkılarak tasarlanan ve içerisinde devasa bir çay bardağı şeklinde bina bulunduran Çay Çarşısı projesinde sona gelindi. 23 milyona TL’ye ihalesi yapılan Çay Çarşısı projesinin şu anki maliyeti iki katını da geçerek 47 milyon TL’ye kadar ulaştı. Bölge halkının da dört gözle beklediği ve Doğu Karadeniz’in sembolü olmaya aday olan projede 7 katlı 29 metrelik çay bardağı şeklindeki binası ve bu binanın içerisinde ise içerisine kokularının daha şimdiden hapsedildiği 13 duyusu ile hizmet verecek olan 13D bir sinema da yer alıyor.
Ayrıca bina içerisinde çay müzesi, nikah salonu ve restoran da bulunduran çay bardağı şeklindeki binanın dış aydınlatmalarının tamamlandı. Binanın içerisinde ki ince işçiliğin devam ettiği projede aynı zamanda çay bardağının etrafında da yöresel ürünlerin satışa sunulabileceği küçük işletmeler ve çay satış reyonları da yer alıyor. 25 dükkan ile çay severlerin farklı çayları tada bileceği projenin açılışını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirecek.

15 MİLYON TL DAHA HARCANACAK

Projeye öncülük yapan Rize Ticaret Borsası’nın Genel Koordinatörü Hasan Önder, yöresel ürünlerin yanı sıra Çaykur Rizespor’un ürün satışı yapabileceği bir dükkanın da Çay Çarşısı içerisinde yer alacağını ifade ederek, "Proje hayata geçirilirken 23 milyon TL’ye ihale edildi. 20 milyonunu DOKAP’tan hibe şeklinde almıştık. Şu anki projenin maliyeti 47 milyon TL’ye ulaştığını ancak yeni marka yüzümüz, simgemiz bardağımız için 10-15 milyon TL gibi bir ekonomik desteğe ihtiyaç duyabileceğimizi ön görmekteyiz. Karadeniz’de bir cazibe merkezi gösterin derler, siz düşünürsünüz ve o dostumuz der ki Ordu’da teleferik şehre turist çekiyor derler. Gerçekten de doğru. Başka dediğimiz de o dostumuz diyor ki Samsun Atakum’da bölgeye turist çekiyor der. Biz Rize Çay Çarşımızın Rizemize çok daha farklı katkılar yapacağına inanıyoruz. Anzer Balı, Rize Kavurması, Feretiko gibi ürünlerimizi sergileyebileceğimiz 6 adet dükkanımız olacak. Çaykur Rizespor’umuza ürünlerini satabileceği bir dükkan ayırdık. İştirakçimiz olan Rize Belediyesi için, kadın kooperatiflerinin ürünlerini satabileceği bir alan tahsis ettik. Mimarisi ile fotoğraf karelerinde yer alacak değirmenimiz var" dedi.

Son Güncelleme: 06.04.2022 23:44
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RizeDev çay Bardağıçay çarşısıRize çay Barağı Heykeli
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