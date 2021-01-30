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Divanhane'deki çalışma durduruldu

Kasımpaşa'da bulunan Divanhane Binası, Koruma Kurulu onayıyla tarihi eser koruma prensibinden uzak müdahalelere maruz kaldı. 

30 Ocak 2021 Cumartesi 06:36
Divanhane'deki çalışma durduruldu

Divanhane'deki çalışma durduruldu


Çalışmanın yapıldığı Divanhane Eski Karakol Binası'nın duvarları hiltiyle kırılırken proje alanına iş makineleri dahil edildi. İBB KUDEB ekipleri, gelen ihbarlar üzerine çalışma alanına giderek incelemelerde bulundu. İBB’nin tespitleri ve tutanak tutması üzerine Divanhane’deki çalışma durduruldu. İBB, İstanbul’un önemli mirasıyla ilgili verilen Koruma Kurulu kararının iptali için başvuruda bulunacak.

Koruma Kurulu, 2015’de aldığı kararla 19. yüzyıla tarihlenen Divanhane Eski Karakol Binası’nın yıkımına karar verdi. Yıkılarak yeniden yapılmasını ön gören karar ve uygulama, tarihi hassasiyetle örtüşmeyen bir biçimde hayata geçirilmeye başlandı. İş makineli ve hiltili müdahale özgün duvarlar için risk oluşturdu. Ayrıca kurul kararında vurgulanan özgün malzeme kullanma imkanı da ortadan kalktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İstanbul’un hafızasına zarar veren çalışmaya sosyal medya hesabından tepki göstererek Galata Kulesi’nde yapılan hiltili çalışmaya atıf yaptı. Polat, “İstanbul tarihinin kaderi hilti mi? Galata Kulesi’nden sonra Sultan Abdülaziz Han’ın yaptırdığı Divanhane Kapısı Karakolu’nun da hiltilerle yıkılması ve kurul onayı ile daha geride taklidinin yapılması İstanbul’un tarihi kimliği için büyük yanlış. Acilen durdurulmalı” dedi.

İBB KUDEB, gelen ihbarlar üzerine harekete geçerek tarihi yapıda incelemede bulundu. İstanbul'un kültürel mirasları arasında bulunan eserde denetleme yapan ekipler, çalışmayla ilgili tutanak tuttu. Gelişme üzerine çalışmaya son verilirken İBB, Koruma Kurulu kararının iptali edilmesi için başvuruda bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
İBBDivanhane
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