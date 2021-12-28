Doğa-Orman Hizmet Ödülü, Akseki Platformu'na verildi

Doğa-Orman Hizmet Ödülü, Akseki Ormana Halkı Yangın Dayanışma Platformu'na Verildi

5. Doğa – Orman Hizmet Ödülü, Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi (TODBA) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ortaklığı ile Akseki Ormana Halkı Yangın Dayanışma Platformu'na verildi.

TODBA ile doğa-çevre ortağı olan ÇYDD Antalya Şubeleri tarafından bu yıl beşincisi verilen Doğa-Orman Hizmet Ödülü, geçtiğimiz yaz aylarında ülkemizin yaşadığı en büyük orman yangınıyla mücadele kapsamında ele alındı.

TODBA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi ile ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel yaptıkları ortak açıklamada 28 Temmuz 2021 gününün, “ülkemizin 80 yıllık ortalamalarının üç katından fazla orman alanının (60 bin hektar) yandığı bir gün ve yıl” olarak tarihteki yerini aldığını belirtti. Bu kapsamda 5. Doğa-Orman Hizmet Ödülü’ne, Manavgat’tan Akseki’ye sıçrayan orman yangınına karşı kendilerini siper ederek yangın ile mücadele eden ve üstün çalışmalar gerçekleştiren Akseki Ormana Halkı Yangın Dayanışma Platformu layık görüldü.

Ödül, Akseki Ormana Halkı Yangın Dayanışma Platformu adına Abdullah Özgüven Vakfı Başkanı Tolga Özgüven’e takdim edildi. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in de katıldığı ödül töreninde alevlere meydan okuyan Ormana gönüllüleri anısına, atom bombasına meydan okumuş ağaç olarak bilinen Ginkgo biloba (mabet ağacı) fidanı ekildi.