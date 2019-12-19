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Dua kitabıyla taciz, dilenciler ellerinde dua kitabıyla geliyor

Yer Adana, Seyhan'da parkları mesken tutan dilenciler ellerinde dua kitaplarıyla vatandaşları gün boyu taciz ediyor.

19 Aralık 2019 Perşembe 14:28
Dua kitabıyla taciz, dilenciler ellerinde dua kitabıyla geliyor

Dua kitabıyla taciz, dilenciler ellerinde dua kitabıyla geliyor
 

Güldür Güldür Show'da yer alan ünlü Adana Adliyesi Skeci bölümündeki dua kitabı satan dilenci gerçek oldu. Adana Seyhan Merkez Park'ta vatandaşları taciz eden dilenciler özellikle genç kadınlardan para alana kadar yanlarından ayrılmıyor. Dua kitabı almayanlara ise hakaret ederek ortadan kayboluyorlar.

Adana’da, Türkiye’nin en büyük parklarından biri olan aynı zamanda kentteki festivallere ev sahipliği yapan Merkez Park'a, ailesi ve arkadaşlarıyla gezmeye gelen vatandaşlar, dua kitabı satma bahanesiyle dilenenlerden dertli. Sürekli ve peş peşe gelen dilenciler parkta vatandaşların dinlenme saatlerini adeta kabusa çeviriyor.

RAHATSIZ EDİP PARA ALIYORLAR

Edinilen bilgilere göre kameralara yansıyan görüntülere göre dilenciler, para alana dek yanından ayrılmadıkları vatandaşları rahat bırakmıyor.

Dilenciler paralarını aldıktan sonra park içerisinde yürüyen ve diğer banklarda oturan vatandaşlara doğru yönelerek aynı yöntem ile rahatsız edip para dilenmeye devam ediyor.


"SÜREKLİ TACİZ EDİYORLAR"

Dilencilerden rahatsız olduğu dile getiren Ceren Kayan, ”Parktaki dilenciler yüzünden hiç rahat yürüyemiyoruz. Sürekli onların tacizlerine maruz kalıyoruz. Sadece kendimi köpeğimle yürüyüş yaparken rahat hissediyorum" dedi.

"MUTLAKA ÇÖZÜM BULUNMALI"

Gaye Gürışık ise, "Parktaki dilenciler çok rahatsız edici bir konu, burada rahatlıkla yürüyemiyoruz. Hayvanlarımızı gezdiremiyoruz, bırakmıyorlar peşimizi. Sürekli para istiyorlar. Çok rahatsız edici bir durum. Parktaki dilencilerle ilgili bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz. Çünkü bu konuda çok rahatsızız" ifadelerini aktardı.
 

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Anahtar Kelimeler:
DilenciAdanaSeyhanGüldür Güldür ShowAdana Adliyesi Skeci
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