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Düğün dönüşü feci kaza, 2 genç kız can verdi

Bir yakınlarının düğünü için Kozlu'ya giden Dilara Altay ile Edanur Erdoğan gece evlerine dönüşte bindikleri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu can verdi. 

Düğün dönüşü feci kaza, 2 genç kız can verdi

Bir yakınlarının düğünü için Kozlu'ya giden Dilara Altay ile Edanur Erdoğan gece evlerine dönüşte bindikleri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu can verdi. 

13 Ağustos 2019 Salı 17:17
Düğün dönüşü feci kaza, 2 genç kız can verdi

Düğün dönüşü feci kaza, 2 genç kız can verdi


Yakınlarının düğününden gece yarısı dönen 18 yaşındaki Dilara Altay ile 19 yaşındaki Edanur Erdoğan'ın içinde bulunduğu araç uçuruma yuvarlandı. Kazada iki genç kız can hayatının baharında can verdi...
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, düğünden dönenlerin içinde bulunduğu otomobil, 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, Dilara Altay (18) ve Edanur Erdoğan (19) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Kozlu'ya bağlı Ense köyü yakınlarında meydana geldi. Sedat K. (30) yönetimindeki 14 AAF 453 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak 30 metre yükseklikten yuvarlandı.

Kazada sürücü Sedat K. ile araçta bulunan Dilara Altay ve Edanur Erdoğan ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Dilara Altay ve Edanur Erdoğan, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Sedat K. ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor..

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