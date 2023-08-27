Dünyanın en büyük uçak gemisi Antalya Limanı'na demirledi

ABD Donanması’nın en yeni uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford (CVN 78) ve gemide görevli 12. Uçak Gemisi Taarruz Grubu (Carrier Strike Group-CSG) personeli QTerminals Antalya Limanı açıklarına demirledi. Yaklaşık 4.500 askeri personel QTerminals Antalya’nın modern rıhtım ve terminalini kullanarak güvenli bir şekilde şehre giriş yaptı.

Türkiye’nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya, ABD Donanması'nın en yeni uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve gemide görevli 12. Uçak Gemisi Taarruz Grubu (Carrier Strike Group-CSG) personelini planlanmış bir liman ziyareti çerçevesinde ev sahipliği gerçekleştirdi. QTerminals Antalya’nın modern rıhtım ve terminalini kullanan USS Gerald R. Ford gemisi personeli Türkiye'nin zengin tarihini ve kültürünü görme fırsatı yakalarken alışveriş yaptı. Çevredeki halk tarafından yoğun ilgi gösterilen uçak gemisi, tatilciler ve yerel halk tarafından ilgiyle takip edildi.

“Askeri gemilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kabiliyete sahibiz”

QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, “QTerminals Antalya olarak ABD Donanması’nın en yeni uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford (CVN 78) ve gemide görevli 12. Uçak Gemisi Taarruz Grubu (Carrier Strike Group-CSG) personeli planlanmış bir liman ziyareti çerçevesinde misafir ediyor olmaktan dolayı mutluyuz. Yaklaşık 4.500 askeri personel rıhtım ve terminali kullanarak güvenli bir şekilde şehre giriş yaptı. QTerminals Antalya olarak yıllık 350.000 TEU konteyner, yıllık 5 milyon ton elleçleme ve askeri gemilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek kabiliyete sahip liman olma özelliğimizle öne çıkıyoruz. Bu ziyaret ayrıca ülke ekonomisine sağlayacağı etki için de ayrıca önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin gelişme potansiyeli en yüksek limanlarından biri olan QTerminals Antalya Limanı, İzmir - Mersin arasında, yaklaşık 700 deniz mili kıyısı şeridinde yer alan en büyük organize liman olarak hizmet veriyor. Yılda yaklaşık 200.000 yolcuyu ağırlayan QTerminals Antalya, yolcu gemilerine kılavuzluk, römorkörcülük, palamar, barınma, güvenlik, temiz su temini ve atık toplama hizmetleri ile bagaj işlemleri ve tam terminal hizmetleri sunuyor. Toplam 370 metre uzunluğunda, 2 kruvaziyer iskelesine sahip QTerminals Antalya Limanı, 1830 metrekare yolcu terminali ve 1000 metrekare bagaj alanı ile ziyaretçilerine hizmet veriyor.