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Dünyanın en yaşlı leyleğiydi Eskişehir'de tellere can verdi

Dünyanın en yaşlı leyleği, bir türlü yer altına indirilmeyen elektrik tellerine takılarak Eskişehir'de feci şekilde öldü. 

Dünyanın en yaşlı leyleğiydi Eskişehir'de tellere can verdi

Dünyanın en yaşlı leyleği, bir türlü yer altına indirilmeyen elektrik tellerine takılarak Eskişehir'de feci şekilde öldü. 

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:16
Dünyanın en yaşlı leyleğiydi Eskişehir'de tellere can verdi

Dünyanın en yaşlı leyleğiydi Eskişehir'de tellere can verdi


Yaban hayatın en önemli kanatlıları arasında yer alan leyleklerin, Türkiye'deki rotası ölümcül tehlikelerle dolu. Yarım asırdır Türkiye'de milyonlarca göçmen kuşun ölümüne neden olan elektrik telleri, Macaristan Kuş Halkalama Merkezi tarafından 1985 yılında tescillenen bir leyleğin ölümüne neden oldu.


Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde Balıkdamı Sulak Alanı yakınında yaşayan bir kişi, enerji nakil hattına takılarak ölen bir leylek buldu. Vatandaş, leyleğin bacağındaki “Budapest X843” numaralı metal halkayı fark ederek fotoğrafını Doğa Araştırmaları Derneği’ne gönderdi.

DOĞA DERNEĞİ ÜYELERİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Dünyanın en yaşlısıydı, Eskişehir'de öldü! Macaristan’ın Budapeşte şehrinde 34 yıl önce dünyaya gelen ve o gün halkalanan bir leylek, 2500 kilometre ötede Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde bir enerji nakil hattına takılarak telef oldu. Doğa Araştırmaları Derneği, ölü bulunan leyleğin Macaristan’da kayıtlara geçen en yaşlı kuş olduğunu açıkladı.

MACARİSTAN'DA HALKALANMIŞTI

Macaristan kuş halkalama merkezi ile irtibata geçen Doğa Araştırmaları Derneği, leyleğin Macaristan’ın Tolna şehrinde 14 Haziran 1985 tarihinde halkalandığını öğrendi. Bu sayede Macaristan’da yapılan kuş halkalama çalışmalarında gelen veriler üzerinde bilinen en yaşlı kuşun Eskişehir Balıkdamı’nda bulunan leyleğe ait olduğu da öğrenilmiş oldu.

TAM 34 YAŞINDAYDI

Doğa Araştırmaları Derneği yetkilileri, "Leyleklerin ortalama ömürlerinin 25 yıl olduğu kabul edilmektedir. Bilinen en yaşlı leylek ise 39 yaşında. Eskişehir’de bulunan leylek ise Macaristan’da kayıtlara geçen en yaşlı kuştu. Tam 34 yaşındaydı. Sonbaharda kuzeyden güneye inerek kışı sıcak ülkelerde geçiren leylekler ilkbaharda kuluçka alanlarına geri dönüyorlar. Temmuz ayı leyleklerin yavrularını büyütüp uçurmaya başladıkları bir dönem. Bu dönemde erişkin leylekler genellikle üreme bölgelerinde bulunmaktalar. Macaristan’da dünyaya gelen leyleğin bu yüzden de Eskişehir’de yuva yaptığı tahmin ediliyor" dediler.

Doğa Araştırmaları Derneği yetkilileri göç yollarındaki tehlikeleri ise şöyle açıkladı: 
"Kuşların yarısından fazlası göç yolunda hayatlarını kaybediyor. Leylek ölümlerinde bilinen tehditlerin başında enerji nakil hatları geliyor. Her yıl binlerce leylek enerji nakil hatlarına çarparak ölüyor".

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Dünyanın En Yaşlı LeyleğiEskişehirSivrihisarBalıkdamı Sulak AlanıBalıkdamı Gölü
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