Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Durain meyvesi yüzünden THY ucağı havadan geri döndü

Kokusuyla ünlü egzotik meyveler arasında yer alan durain (Durayin) kokusu yüzünden THY İstanbul Barcelona seferini yapan uçak yolculuğu yarıda kaldı.

05 Mart 2023 Pazar 20:05
Durain meyvesi yüzünden THY ucağı havadan geri döndü

Durain meyvesi yüzünden THY ucağı havadan geri döndü


Daha çok uzak doğu ülkelerinde yetişen ve ağır kokusuyla ünlü durain meyvesi, THY uçağında paniğe neden oldu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Barcelona seferini yapan uçağı durian meyvesinin kabin içerisine koku vermesi üzerine İstanbul Havalimanı'na geri döndü.


THY'nin TK-1855 sefer sayılı Airbus A330 tipi uçağı, saat 15.35 de Barcelona seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Uçak havalandıktan bir süre sonra kabin içerisinde bir koku alınmaya başlandı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.


THY uçağı saat 16.45 de İstanbul Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Uçakta yapılan kontrollerde kabin içerisinde yayılan kokunun kargo bölümünde bulunulan durian meyvesinden kaynaklandığı belirlendi. Yolcular THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Barcelona'ya gideceği öğrenildi

KESKİN KOKUSU VAR 

THY uçağını geri döndüren Durian meyvesi, Malezya, Tayland ve Endonezya kökenli bir bitkidir. Meyvenin kokusu oldukça keskindir. Bu nedenle kapalı alanlara sokulmasına müsaade edilmez. 

Anahtar Kelimeler:
Durain MeyvesiKokulu MeyveTHY Uçağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TİP gönüllüleri deprem bölgesinde
TİP gönüllüleri deprem bölgesinde
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’ndan engelli depremzedelere yardım seferberliği
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’ndan engelli depremzedelere yardım seferberliği
Depremin iki kahramanı Japon Miyazaki ve Proteo'ya Sarıyer'de saygı duruşu
Depremin iki kahramanı Japon Miyazaki ve Proteo'ya Sarıyer'de saygı duruşu
Depremde yıkılan Rönesans Rezidansı'na izni kim verdi
Depremde yıkılan Rönesans Rezidansı'na izni kim verdi
Üniversiteleri kapattılar, Kuran kurslarını açtılar
Üniversiteleri kapattılar, Kuran kurslarını açtılar
Depremzede Kadınlara Özel Whatsapp Hattı
Depremzede Kadınlara Özel Whatsapp Hattı
Yıkılan Ulu Camii'yi AKP'li başkan adayı restore etmiş
Yıkılan Ulu Camii'yi AKP'li başkan adayı restore etmiş
İlker Başbuğ beraat etti!
İlker Başbuğ beraat etti!
Maltepe depremzedelere kucak açtı
Maltepe depremzedelere kucak açtı
Üsküdar Belediyesi deprem bölgesi için tuvalet ve lavabo üretiyor
Üsküdar Belediyesi deprem bölgesi için tuvalet ve lavabo üretiyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim