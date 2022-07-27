Eczane Tabelaları Neden Önemlidir?

Bütün iş yerlerinin etiketi olarak da düşünülen tabelalar büyük önem taşır. Bulunduğunuz bölgeden geçenlerin dikkatini çekmelidir. Eczane tabela konusu ise daha önemlidir. Çünkü hayati önem taşır.

Eczane tabela dediğimiz şey bir dükkân tabelasından çok daha fazlasıdır. Acil ihtiyaç duyduğunuzda bulmanız kolay olmalıdır. Firma olarak her türlü ve modelde tabela yaparak sizlere hizmet vermekteyiz. Işıklı, neonlu, metal, fiber aklınıza gelen bütün malzeme ve modellerimiz mevcuttur. Firmamıza yapacağınız bir ziyaret sonrası tabelacılıkla ilgili birçok fikir sahibi olursunuz.

Eczanelerde Bulunan E Logonun Önemi Nedir?

Eczane önlerinde bulunması zorunlu olan e tabelaları kanunlarla belirlenmiş standartlara sahiptir. Eğer sizde bu şekilde bir tabela yaptırmak isterseniz bizi aramanız yeterli. Yıllardır tüm işletme sahiplerine sunduğumuz tabela çözümlerimizle yanınızdayız. Eczane e logo yapımında birinci sınıf malzeme ve işçilik kullanılmaktadır.

Kırmızı yazı olarak ortalanan e harfi beyaz panoya yerleştirilir. İçeriden yerleştirilmiş ışık sistemiyle daha belirgin bir hale gelen logo, sade ama anlaşılır bir tabela özelliği taşır. Gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır uygulanan bu tekniği siz değerli eczane sahiplerine sunuyoruz.

Eczanelerde Kullanılacak E Tabelanın Özelliği Nedir?

Eczanelerin simgesi olan e harfi ile oluşturulan tabelalar artık bütün insanlar tarafından benimsenmiştir. Yürüdüğünüz kalabalık caddelerde göreceğiniz e simgeli tabela oranın eczane olduğunu çağrıştırır. Eczane e tabela uygulaması bunun için önemlidir. Firma olarak yüzlerce iş yerine yaptığımız tabelalarımızla sizi bir adım öne taşıyoruz.

Eczanenizin önüne yerleştirilen park dubalarına kadar kullanılacak e logosu görünür olma oranınızı yükseltir. Diğer işletmelerden farklı bir amaca hizmet eden eczanelerimizin kolay bulunur olması ayrı bir önem taşır.

Işıklı Eczane Tabelaları

Havaların karardığı saatlerde iş yerinizin tabelası fark edilmelidir. Bu da ancak ışıklandırılmış tabelalar ile mümkündür. Firma olarak yaptığımız ışıklı tabelalar %100 görüş sağlayan eşyalardır. Eczanelerde kullanılan ışıklı tabelaları genellikle içeriden ışık veren lamba ve led kullanarak yapıyoruz. Eczane led tabela sistemleri daha çok tercih edilmektedir.

Led ışık şeritleri ile döşenmiş bir tabelada ışığın homojen dağılımı sağlanır. Böylece tabelanın bir kısmının parlak bir kısmının mat olması engellenir. Ayrıca ekonomik koşullar da göz önüne alınmalıdır. Led şeritlerin kullanıldığı ışıklandırmanın daha az elektrik sarfiyatı yaptığı bilinir.

Nöbetçi Eczane Tabelasının Özelliği

Çalışma saati dolduğu zaman eczaneler ilaç satışı yapamazlar. Bu saatten sonra sadece nöbetçi eczaneler işlem yapabilmektedir. Çalışma süresi biten eczaneler ışıklarını kapatarak bilgi kirliliğini önlerken, nöbetçi olanların ışıkları yanmalıdır. Bu sayede insanlar gördükleri ışıklı e logosunun nöbetçi eczaneye ait olduğunu bilirler.

Nöbetçi eczane tabelası dışında yakın çevreye yerleştireceğiniz farklı işaretçileri de firmamız hazırlamaktadır. Sokak direklerine uygulanan, sök tak tabelalar ve seyyar tabelalar ile dubalar sayesinde de nöbetçi eczane güzergahı tanımlanmaktadır. Tabela konusunda her türlü bilgi ve deneyime sahip olan firmamızla çalışmak bir ayrıcalıktır.

Nöbetçi Eczane Panoları Nerelere Konulmalıdır?

Gün içerisinde ve hafta sonları çalışma süresi biten eczaneler kapanırken nöbetçi olanlar faaliyetlerine devam ederler. Hangi eczanenin nöbetçi olduğunu merak edenlerin ilk baktıkları yerlerden biriside eczane camlarıdır. Çünkü hem yasal hem de geleneksel olarak nöbetçi olan eczane bilgileri buralara asılır.

Acil eczane ihtiyacı duyanlar, bu camlarda yer alan nöbetçi eczane panosu üzerinden bulurlar. Kullanışı en verimli olan tabela ışıklı yürüyen tabela olarak görülür. Firmamız camlarınızda sergileyeceğiniz nöbetçi eczane panolarının her çeşidini yapmaktadır. Dilediğiniz boyut ve biçimdeki eczane tabelaları kısa sürede ve uygun fiyatlarla tarafımızdan yapılmaktadır.