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En Romantik Türkler Nerede Yaşıyor?

Picodi’nin analitik departmanı en romantik Türklerin hangi illerde yaşadıklarını öğrenmek istedi.

14 Şubat 2020 Cuma 18:40
En Romantik Türkler Nerede Yaşıyor?

En Romantik Türkler Nerede Yaşıyor?

   Picodi’nin analitik departmanı en romantik Türklerin hangi illerde yaşadıklarını öğrenmek istedi.Araştırma, Google’ın arşivlenen verilerine göre (Anahtar Kelime Planlayıcı aracıyla) Ocak-Şubat 2019 döneminde çeşitli anahtar kelimelerin popülaritesindeki artışın karşılaştırılmasına dayanmaktadır.Arama listemiz, Sevgililer Günü ile ilgili olabilecek, “Sevgililer Günü”, “aşk itirafı”, “çiçekler”, “aşk” ve diğerleri gibi sorgu ögelerinden oluşturuldu. 

   Google verilerini dikkatlice inceledikten sonra en romantik Türklerin Sinop, Kastamonu ve Artvin illerinde yaşadığı sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler:
En Romantik Türkler
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