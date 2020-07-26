

Engelsiz metro talepleri sonuca ulaşıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yakın zamanda hizmete açılması planlanan Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattına, engelli vatandaşlarla birlikte, teknik gezi düzenledi.Yetkililerin de eşlik ettiği gezide, 20 kişilik engelli grup, metro hattını erişilebilirlik ve bağımsız kullanım açısından inceledi. Kazımkarabekir ve Kağıthane istasyonları arasında yapılan gezi, değerlendirme toplantısı ile sonlandı. Toplantının notları sonraki projelere de örnek olması amacı ile kitapçık haline getirilecek.

İBB, bir ay içerisinde hizmete açılması planlanan, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey hattını resmi açılıştan önce, engelli vatandaşlarla birlikte inceledi. Aralarında sporcuların ve İBB personelinin bulunduğu 20 kişilik engelli gruba; İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin, İBB Raylı Sistem Projeler Müdürü Serap Timur, İBB Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdür Yardımcısı Nebahat Ömeroğlu Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, Metro İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gültekin ile İBB ve Yüklenici firmanın yetkilileri eşlik etti. Gezi sonrası değerlendirme toplantısı düzenlendi. Kitapçık haline getirilecek olan toplantının notlarının sonraki projelere de örnek olması amaçlanıyor.

ÖNERİLERE GÖRE ÖNLEM

İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alptökin, metro hattına yapılan teknik gezinin bundan sonraki hat çalışmalarında datekrarlanacağını söyledi. Alptökin, düzenlenen gezinin amacını şu sözlerle ifade etti; ‘’Amacımız, yeni açılacak hatlarımızı açmadan önce, oralari engellei vatandaşlarimizin gözüyle görmek g ve onların bize söyleyecekleri önerileri, uyarıları alıp yapabileceğimiz her şeyi bu öneriler doğrultusunda gerçekleştirmek. O yüzden bugün iki istasyonumuzu engelli vatandaşlarımızla gezdik. Onların önerilerini dinledik.”

KULLANICI DENEYİMİ

Metro hattının engelli standartlarına göre yapıldığını belirten İBB Metro AŞ Genel Müdürü Özgür Soy, kullanıcı deneyimine dikkat çekti. Düzenlenen gezinin, metro hatı açılmadan önce bir takım zorlukların önüne geçeceğini söyleyen Soy, şöyle devam etti:

‘’Biz bu günü organize ederek istedik ki, engelli vatandaşlar metro hattını deneyimlesin. Eğer kullanıcı gözüyle eksiklikler varsa, bize söylesin ki, hat açılmadan o eksikleri tamamlayabilelim.’’

UYRILAR UYGULANACAK

İBB Erişilebilirlik Uygulamaları Danışmanı Adem Kuyumcu, teknik gezi ile ilgili , “Görme engelliler, ortopedik engelliler, işitme engelliler ve otizmli bireylerle birlikte raylı sistemleri nasıl kullanabileceğimizi deneyimledik. Varsa sorunları bildirdik. Çözüm için de hemen harekete geçilmesini istedik’’ dedi. Kazımkarabekir-Kağıthane istasyonları arası yapılan teknik gezinin katılımcılarından Berna Tulumcu gözlemlerine dair, “Kapı açıldığı zaman, kot farkından dolayı sandalyemizin ön tekeri takılabilir, diye fikir verdik. Onu yapacaklarını söylediler’’ dedi.