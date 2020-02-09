Erbakan'dan İslam ülkelerine kritik 'Kudüs' çağrısı: Artık fiili adımlar atın yoksa...



Çok sayıda STK'nın desteği ile düzenlenen mitinge başta Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan ve Genel Başkan yardımcılarının yanı sıra Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Hamas Türkiye Temsilcisi Sami Ebu Zuhri, Hüda Par Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Eşin, 2. Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu ve on binlerce Kudüs sevdalısı katıldı.

Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa: Bu plan Ortadoğu'ya barış getirmeyecektir

Mitingde konuşan Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa;"Bu mitingi düzenleyen ve sesimiz bir kez daha dünyaya duyurmaya vesile olan Yeniden Refah Partisi ve Sayın Genel Başkanı Fatih Erbakan'a teşekkür ediyorum. Türk hükümetine diğer partilere, STK'lara ve Tüm Türk halkına bu plana karşı cesur duruşlarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu planı reddetmemiz barışı reddetmemiz anlamına gelmiyor. Çünkü karşı tarafı yok sayan bu plan barış getirmeyecektir. Adaletli değildir.

Bu planı reddetmemiz için yüzlerce sebebimiz var. Bu plana göre İsrail'in bir Yahudi devleti olarak tanımamızı ve Kudüs'ü de onların başkenti olarak kabul etmemizi istiyorlar. Tamamen reddediyoruz.

Bu plan Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı tanıyor. Böylece Aksa'yı mekan ve zaman olarak bölmeyi tasarlıyorlar Halbuki Mescid-i Aksa Müslümanlarındır.Aksa ilk kıblemizdir. 3.cü Harem-i Şerifimizdir.

Bu plan ile 1948 yılında soykırım tehlikesi sebebiyle yurtlarını terketmek zorunda kalan mültecilerimizin Filistin'e dönüş kapıları kapatılıyor.

Bunlar bu işgal planını kabul etmememizin yüzlerce nedenden sadece birkaçıdır.

Biz şunu düşünüyoruz Allah bizi Filistinliler olarak Mescid-i Aksa'nın koruyucuları olarak onurlu kılmıştır. Biz Kudüs'ün ve İslam'ın kutsallarını korumakla mükellefiz. Buradan Filistin halkına sesleniyorum. Direnişe devam edin Türk halkı sizinledir. Zafer, birlik olursa muhakkak gelecektir. " şeklinde konuştu.

Fatih Erbakan'dan İslam ülkelerine çarpıcı 'Kudüs' çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan da mitingte yaptığı konuşmada 70 yıldır aynı masalları dinlediklerini belirterek İslam ülkelerine çağrıda bulundu: 'Artık fiili adımlar atın. Çünkü İsrail güçten anlar'

Erbakan'ın konuşması şöyle:

"İlk kıblemiz, 3. Mescidimiz Aksa'nın şehri Kudüs bugün yeni bir Siyonist tecavüzle karşı karşıyadır.Dünya Siyonizm'inin maşası Trump, Kudüs ve Filistin ile ilgili olarak 'yüzyılın planı' adı altında bir plan açıklamaya kalkışmış ve kendince 'Büyük İsrail' yolunda bir adım atmaya yeltenmiştir. Dünya Siyonizmi'nin bu adımı karşısında tüm Müslümanlar olarak; kınamak, sözlü mesajlar yayınlamak, ağlayıp sızlanmak yerine mutlaka fiili adımlar atmak zorundayız. Dünya Siyonizmi'ne yaptırımlar uygulamak zorundayız. Gün bugündür, gün Mescid-i Aksa'ya, Filistin'e sahip çıkma günüdür. Gün kıyama kalkma ama mutlaka fiili adımlar atma günüdür. Milli Görüş olarak bu kıyamın fitilini ateşlemek için hep birlikte 'Seninleyiz Kudüs' Mitinginde buluştuk. En gür sadayla hayır demek için toplandık. "



Bu canavar Filistin'i yuttuktan sonra sıra Türkiye'ye de gözünü dikecek

'Dünya Siyonizmi'nin maşası Trump'ın kendisini o koltuğa oturtanlara diyet borcunu ödemek için bu planı açıkladığını işaret eden Erbakan; "Bizler çok iyi biliyoruz ki bu iş Kudüs ile Filistin ile bitmiyor. Büyük İsrail'in kurulması amacıyla bundan sonraki hedefi Suriye, Irak, Libya, Mısır, İran ve Türkiye'nin bir kısmını da yutarak Büyük İsrail'in kurulmasına geliyor. Filistin'i yutmaya çalışan bu canavar Ortadoğu'daki İslam ülkelerini yuttuktan sonra Türkiye'nin topraklarına da gözünü dikecek. 50 senedir Milli Görüş olarak söylüyoruz Nil ve Fırat arasındaki bütün İslam ülkelerinin haritası çıkarılmış. İslam ülkeleri adeta ameliyat masasına alınmış Büyük İsrail projesine göre ameliyat edilmektedir. Bundan sonraki hedef İran ve Türkiye'dir." dedi.



Erbakan hoca bunlarla 'kana kan dişe diş' mücadele etti

Merhum Başbakan Erbakan'ın Siyonizm'le mücadele metodunun uygulanması gerektiğini belirten Erbakan; "Erbakan Erbakan Hocamız bu canavarla kana kan dişe diş metoduyla mücadele etti. Tarihte ilk defa ABD'nin ambargosuna karşılık İncirlik üssünü kapattı. 54. Hükümet döneminde Siyonizm'e karşı D-8'i kurdu. Aynı dönemde İsrail'i korumak için Anadolu'ya yerleştirilen ABD askerlerini Çekiç Gücü kovdu. 100 yıl sora Filistin'e El Halil-i korumak için Türk askerini gönderdi. Bu işler ağadalı konuşmalarla olmuyor. İşte Milli Görüş budur." şeklinde konuştu.

İslam ülkelerine çağrı: Mutlaka fiili adımlar atılmalı

Erbakan sözlerini şöyle noktaladı: "50 yıldır hep söylüyoruz; bunlar diplomasiden telefon konuşmasından anlamaz bunlar güçten anlar. Mutlaka yaptırım ve fiili adımlar atılmalıdır. Bu noktada atılması gereken adımlar bellidir; ABD ve İsrail'e nota verilecek. İncirlik üssü kapatılacak. İsrail'i korumak için kurulan Füze kalkanı Kürecik üssü derhal kapatılacak. ABD'nin İslam ülkelerdeki üsleri kapatılacak. Müslüman ülkelerin havalimanları bunlara kapatılacak. 57 Müslüman ülke karar alıp İsrail ve ABD mallarına boykot edecek.

İslam ülkelerine sesleniyorum bu adımları atmadan istediğiniz kadar masal anlatın fiili adım atmadan Filistin de Kudüs de kurtulamaz."