Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından öldürüldü
Kütahya´da oturan Harun Uslu, 9 ay önce ayrıldığı sevgilisi Gurbet P.´nin yaşadığı evin önüne giderek bir süre gelmesini bekledi. Gurbet P., saat 23.00 sıralarında erkek arkadaşı olduğu ifade edilen Emrah Ş´nin otomobiliyle Meydan Mahallesi Karaca sokağa geldi. Harun Uslu, eski sevgilisinin yanında gördüğü Emrah Ş.´ye saldırdı. İkili arasında çıkan kavgada, Uslu göğsünden 3 bıçak darbesiyle ağır yaralandı.
Harun Uslu´nun cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Edinilen ilk bilgiler egöre; Gözaltına alınan şüpheli Emrah Ş. ise geçirildiği sağlık kontrolünün ardından işlemleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi´ne götürüldü.