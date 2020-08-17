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Etiler’de yeni ocakbaşı “Koç Ocakbaşı”

Ferah bahçesi, özel lezzetleri ve kusursuz servis anlayışıyla kapılarını açan Koç Ocakbaşı Etiler'de açıldı

17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:34
Etiler’de yeni ocakbaşı “Koç Ocakbaşı”

Etiler’de yeni ocakbaşı “Koç Ocakbaşı”

Bebek Lokal, Bebek Meyhane, Bebek Balık Lokal, Kebap Point, Abiye Roof, Beer Point, Etiler Lokal, Club Abiye, Marmaris Point Büfe ve Hacıdan Kebap gibi markaları bünyesinde bulunduran Makara Group, İstanbul’a yeni bir mekan daha kazandırdı. Etiler’de hizmete giren Koç Ocakbaşı, kebabın yeni adresi olamaya hazır. Usta şeflere emanet edilen mutfak bir birinden lezzetli mezeler ve kebaplarla her damak tadına hitap ediyor.

Ferah bahçesi, özel lezzetleri ve kusursuz servis anlayışıyla kapılarını açan Koç Ocakbaşı, nezih bir ortamda eşsiz bir yemek deneyimi yaşamak isteyenlerin ilk durağı olacak. Alınan hijyen tedbirleri ile sağlıklı ve lezzetli yemek mottosu ile sizleri bekliyor.

Adres: Nispetiye Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi, No: 4 / Etiler İstanbul
Telefon: 0212 352 00 32

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