Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
hafif yağmur
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Etin bozulduğunu nasıl anlarız?

Et sıcaklık, ışık, mikrobiyal büyüme ve oksijene maruz kalma dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak renk değiştirebilir.

23 Ağustos 2022 Salı 10:27
Etin bozulduğunu nasıl anlarız?

Etin bozulduğunu nasıl anlarız?

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

Bozulmuş et ateş, kusma, mide krampları ve ishal gibi semptomlara neden olan gıda kaynaklı hastalıklardan sorumlu patojenik bakteriler içerebilir. Ette en yaygın bulunan zararlı bakteriler Salmonella ve Shiga toksin üreten E. coli'dir. 

Et ne kadar süre saklanabilir? 

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

Bozulmuş et ateş, kusma, miiçin dondurucunuzu olabildiğince -17,8°C değerine yakın ve buzdolabınızı yaklaşık 1,1°C sıcaklıkta donma noktasının hemen üzerinde tutun. Bu koşullarda pişmiş etlerinizi buzdolabında 3-4 gün, dondurucunuzda 2-6 ay; pişmemiş biftek veya pirzolalarınızı buzdolabında 3-4 gün, dondurucunuzda 4-12 ay; pişmemiş kıymanızı ise buzdolabında 1-2 gün, dondurucunuzda 3-4 ay saklayabilirsiniz.  

Etin bozulduğunu nasıl anlarsınız? 

Rengini kontrol edin 

Et sıcaklık, ışık, mikrobiyal büyüme ve oksijene maruz kalma dahil olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak renk değiştirebilir. Taze etin rengi miyoglobinin oksijenle reaksiyona girdiğinde oluşan bir pigment olan oksimiyoglobin seviyeleri nedeniyle kırmızı olmalıdır, kahverengiye veya griye dönmüşse bu etin bozulduğunu gösterir. Çiğ kıyma etinin ise içi oksijen yetersizliğinden dolayı grimsi kahverengi olabilir, bu bozulmayı göstermez; dış tarafı kahverengiye veya griye dönmüşse çürümeye başladığını gösterir ve bu durumda kıymayı atmalısınız. Ek olarak, küf pişmiş eti bozabilir, bu nedenle bulanık mavi, gri veya yeşil lekeler fark ederseniz de eti atmalısınız. 

Dokusunu kontrol edin 

Taze et sert bir kıvama sahip olmalıdır, yapışkan veya sümüksü bir doku bozulduğunu gösterir. Kıyma da yine aynı şekilde, sıktığınızda parçalanan nispeten sert bir kıvama sahip olmalıdır. 

Kokusunu kontrol edin 

Koklamak, etin bozulup bozulmadığını belirlemenin en kolay ve en hızlı yoludur. Hem çiğ hem de pişmiş et için geçerlidir. Taze et kokusu zar zor algılansa da bozulmuş etin keskin, çürük bir kokusu vardır. Koku, tadı da etkileyebilen Lactobacillus spp. ve Pseudomonas spp. gibi bozulma bakterilerinin çoğalması nedeniyle değişir. Etin kokusu değişmese bile renk veya dokuda bozulma belirtileri görüyorsanız, eti yine de atmalısınız. 

Son kullanma tarihini kontrol edin 

Et satın alırken ürün etiketini dikkatlice okuyun. Son kullanma tarihi, ürünün ne zaman bozulmaya başlayacağını gösterir ve dondurulmadıkça son kullanma tarihi geçen etleri tüketmemelisiniz. 

Anahtar Kelimeler:
Bozuk EtEtin Bozulduğunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arapların İstanbul’da gece eğlencesi! Türk Lirası'nı ezdiler
Arapların İstanbul’da gece eğlencesi! Türk Lirası'nı ezdiler
'İstanbul'da musluktan su içilebilir'
'İstanbul'da musluktan su içilebilir'
Gökgürültüsü ile geldi şehri esir aldı
Gökgürültüsü ile geldi şehri esir aldı
Açıkta satılan gıdalar virüs taşıyıcısı olabilir
Açıkta satılan gıdalar virüs taşıyıcısı olabilir
Ehliyet ve kimlik değiştirmeyi unutmayın | Eski ehliyetler geçersiz olacak
Ehliyet ve kimlik değiştirmeyi unutmayın | Eski ehliyetler geçersiz olacak
Bankamatik, yola para saçtı
Bankamatik, yola para saçtı
İklim krizi bize neler getirecek?
İklim krizi bize neler getirecek?
Kutu İmalatı
Kutu İmalatı
İstanbul'da Halk ekmek 3 TL
İstanbul'da Halk ekmek 3 TL
İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
İzmir’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim