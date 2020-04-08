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Evde maske nasıl üretilir? | İSMEK'ten maske dikme önerileri

İSMEK eğitmenleri, evde kendi maskesini yapmak isteyenler için video yayınladı. İBB’nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, maske yapmanın incelikleri detaylıca anlatıldı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 09:24
Evde maske nasıl üretilir? | İSMEK'ten maske dikme önerileri

Evde maske nasıl üretilir? | İSMEK'ten maske dikme önerileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs ( Covid-19) salgınıyla dört koldan mücadeleye devam ediyor. İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü bünyesinde görev alan İSMEK eğitmenleri de evde kendi maskesini yapmak isteyenler için bilgilendirme videosu yayınladı.

İSMEK öğretmenlerinden Nursev Garipdoğan, evde maske dikimiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

Hazırladığımız videoyla, kendi maskesini dikmek isteyenlere kolaylık sağlamayı amaçlıyoruz. Kullan-at maske için öncelikle tela kumaş, 22 santimetreye 17 santimetrelik bir dikdörtgen parçası şeklinde kesiliyor. Dikdörtgen parça ortasından yaklaşık 1,5 santimetrelik katlanarak aşağıya doğru bükülüyor. Bu işlem sayesinde maskenin pileleri oluşuyor. Maskede, burun kısmına gelecek bölge için katlama yapıldıktan sonra, paket teli katlanan kısmın içine yerleştiriliyor ve iğneleniyor. İğneleme işleminin ardından maske dikiş işlemine hazır hale gelmiş oluyor.”

MASKE DİKİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Maske dikilirken dikkat edilecek noktalar konusuna da değinen Garipodoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maskenin yan kısımlarında katlama işleminin yapılması oldukça önemli. Maskede, kulağa takılmak üzere monte edilecek lastikler sebebiyle, tela kumaşın 17 santimetrelik kısmı katlanarak ‘oluk oluşturularak’ dikiliyor. Yanlardan başlayarak tüm maskenin dikimi basit iğne dikişiyle tamamlanıyor. Maskenin yanında oluşan oluklardan lastik geçiriliyor, lastiğin iki ucu birbirine dikiliyor ve dikilen kısım oluk içerisinde görünmeyene kadar döndürüyor. Böylece maske dikim işlemi tamamlanmış oluyor.”

EVDE MASKE İÇİN GEREKEN MALZEMELER

2 adet 20 santimetrelik lastik, bir miktar toplu iğne

Poşetlemede veya paketlemede kullandığımız kapatma teli

Dikiş ipliği, makas, dokusuz yüzey tela

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