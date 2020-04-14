Evde Saç Keserken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Özellikle erkekler için evde saç kesimi ve şekillendirmenin yapılması için doğru hazırlık yapılması ve doğru makine seçilmesi gerekiyor. Evde saç kesiminde dikkat edilmesi gerekenler ve püf noktaları ise dünyaca ünlü kişisel bakım markası Remington’dan geliyor.

Berberlerin ve kuaförlerin kapanmasıyla birlikte evde saçların nasıl kesileceği ya da şekillendireceği sorusu erkeklerin de şu ara sıklıkla merak ettiği konuların başında geliyor. Erkekler için rutin bakım olan saç kesimi ve şekillendirmesini evde yapmak doğru ön hazırlık ve doğru makine seçimi ile mümkün oluyor. Dünyanın ilk elektrikli tıraş makinesi üreticisi Remington, tıraş yapılacak ortamın hazırlanması, saçların hazırlanması ve tıraş makinesi seçiminin evde saç tıraşı için önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Kablosuz, kendi kendini bileyen bıçaklara sahip makine tercih edin

Saçlarınıza istediğiniz şekli vermek için farklı başlıklara sahip bir saç tıraşı makinesi tercih edin. Kendi kendini bileyen bıçaklara sahip tıraş makineleri üst düzey kesim performansı gösterir. Böylelikle tıraş esnasında olası kazalarla karşılaşmadan temiz ve kusursuz bir kesim deneyimi yaşayabilirsiniz. Kablosuz kullanıma sahip ürünler ile saçlarınızın istediğiniz noktasına rahatça müdahale edebilirsiniz. Makinenizin ömrünü korumak içinse saç kesiminiz sonrası makinenizin temizliğine mutlaka dikkat edin. Kolay bir temizlik için %100 su geçirmez özelliğe sahip ürünler işinizi kolaylaştıracaktır.

Remington’ın her türlü ihtiyacı karşılayan ürünü Graphite 5 Erkek Bakım Kiti evde saç tıraşı için mükemmel bir partner olacaktır. Graphite 5’te yer alan 9 çok yönlü başlıklar sayesinde yalnızca saç tıraşınızı da değil isterseniz favorilerinizi düzeltebilir, sakal tıraşınızı yapabilir ya da burun, kaş ve kulak kıllarınızı rahatça temizleyebilirsiniz. Kendi kendine bilenen bıçaklarıyla üst düzey kesim performansı gösteren Graphite 5, grafit kaplı bıçakları sayesinde ise cildinizde düzgün kayma özelliğine sahiptir. Kablosuz özelliğiyle 90 dakikaya kadar kullanım şansı tanıyan Graphite 5 ile saçlarınızın istediğiniz noktalarına rahatça müdahale edebilirsiniz. Graphite G5, %100 su geçirmez özelliği sayesinde tıraş sonrasında da kolayca temizlenebilir ve diğer tıraşlar için de mükemmel durumda kalır.

Geniş bir ayna ve suya yakınlık önemli

Saçlarınızın her noktasına kolayca ulaşabileceğiniz ve gerektiğinde oturabileceğiniz rahat bir ortam tercih edin. Geniş bir ayna ve suya yakın olması nedeniyle banyo sizin için mükemmel bir tercih olabilir. Tıraş öncesi tüm malzemelerinizi kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde tutun. Bulunduğunuz ortama bir sandalye yerleştirebilirsiniz. Böylelikle yorulduğunuzda tıraş deneyiminizi yarıda kesmeden oturarak tıraş deneyiminize devam edebilirsiniz. Saçınızın her noktasını görmek için banyodaki yerleşik aynanın yanı sıra bir de el aynası tercih edebilirsiniz. Kolay temizlik için bulunduğunuz ortama geniş bir örtü serebilirsiniz. Böylelikle tıraş sonrası temizlik zahmetini de en aza indirmiş olursunuz.

Saçlarınızı tıraşa hazırlayın

Adım adım saç kesimi planı

Saç tıraşına başlamadan önce saçlarınızı tıraşa mutlaka hazırlamalısınız. İlk olarak saçlarınızı bir şampuanla köpürterek yıkayın ardından güzelce durulayın. Hafif nemli kalacak şekilde bir havlu yardımıyla saçlarınızı kurulayın. Böylelikle tıraş esnasında problemlerle karşılaşmadan makineniz saçlarınızın arasında kolayca hareket eder.

Hafif nemli saçlarınızı şimdi nasıl keseceğinize karar verin. Unutmayın ki en iyi sonucu almak için nasıl bir saç modeli istediğinizi bilmek de önemli. Saçlarınızın farklı uzunluklarda kesilecek kısımlarını bölümlere ayırın. Bunun için makinenizin uzunluk taraklarını tercih edebilirsiniz.

İlk olarak başınızın her iki tarafında bulunan saçları kesmeye başlayın. Düşük numaralı başlık kullanarak başınızın yanlarını aşağıdan yukarı doğru kısaltın. Yukarı doğru makineyi hareket ettirirken hafif eğerek saçlarınızın yanıyla üstü arasında geçiş verebilirsiniz. Yan tarafları keserken olduğu gibi başınızın arkasındaki saçları da düşük numaralı başlık ile yukarıdan aşağıya kesebilirsiniz. Üst kısımdaki saçlarınızla keskin bir çizgi olmaması için makineyi hafif eğerek yumuşak bir geçiş vermeyi unutmayın.Bu noktada bir el aynasıyla elde ettiğiniz sonuçları ara ara kontrol edebilirsiniz.

Saçlarınızın üst kısımları için yanları ve arkayı keserken kullandığınız düşük numaralı başlıktan farklı olarak yüksek numaralı bir başlık tercih edin. Böylelikle farklı uzunluklara sahip iyi bir görünüm elde edebilirsiniz. Makineniz ile hacimli ve düzgün bir görünüm elde etmek için saçınızın üst bölümünde daha titiz davranmanız gerekiyor. Yavaş yavaş keserek olası kazaları minimuma indirebilirsiniz.

Saçlarınızın kesimi bittikten sonra artık son rötuşları yapabilirsiniz. Makinenizin düzeltici başlığıyla favorilerinize ve ensenize detay dokunuşlar gerçekleştirebilirsiniz.

NOT: PG5000 Graphite Serisi G5 Kişisel Bakım Kiti Satış Fiyatı: 469,90 TL