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Evde yaptığınız konserve ile zehirlenmeyin

Uzmanlara göre uygun koşullarda hazırlanmayan konserve zehirlenmelere yol açtığı gibi felce ve hatta ölüme neden olabiliyor. Peki, konserve hazırlarken nelere dikkat edilmeli? 

Evde yaptığınız konserve ile zehirlenmeyin

Uzmanlara göre uygun koşullarda hazırlanmayan konserve zehirlenmelere yol açtığı gibi felce ve hatta ölüme neden olabiliyor. Peki, konserve hazırlarken nelere dikkat edilmeli? 

07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:44
Evde yaptığınız konserve ile zehirlenmeyin

Evde yaptığınız konserve ile zehirlenmeyin


Evde konserve yapma sezonu başladı. Yaz sebze ve meyveleri ile hazırlanan konservelerin sizleri ölüme kadar götürebilecek riskler taşıdığını biliyor musunuz? Bozuk konservenin belirtileri, riskleri haberin detayında.

Evde hazırlanmış konserveler uygun koşullarda hazırlanmadığında zehirlenmelere yol açtığı gibi felce ve ölüme yol açabiliyor. Peki, konserve hazırlarken nelere dikkat edilmeli? Hazırlanan konserve ne zamana kadar tüketilmeli? Beslenme Uzmanı Canel Öner anlattı

Beslenme Uzmanı Canel Öner, "Konservenin dış kısmında renk değişikliği, beyazlaşma görüyorsanız, kokusunda farklılık varsa, kapağı açtığınızda köpüklenme görüyorsanız, içerde üreme olduğu anlamına gelir. O konserveyi atmamız gerekiyor" dedi. 

Öner, "Büyük bir sağlık riski olarak klostridyum botulinum bakterisi üreme yapabiliyor. Botoksta da kullanılan bir bakteridir bu. Zehirlenmenin etkileri 36 saat sonra ortaya çıkıyor. Genel olarak 4-16 gün içinde ortaya çıkabiliyor. Bulantı, kusma, çift görme, bulanık görme, kaslarda güçsüzlük yapabilir. İleriki süreçte direkt sinir sistemini etkilediği için felce neden oluyor ve kişiyi ölüme sürüklüyor" diye konuştu. 

SAĞLIKLI KONSERVENİN PÜF NOKTASI

Konserve yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri de kavanoz ve kapağının kaynar suda 15 dakika kadar bekletilmesi gerekiyor. 

Öner, "Kavanozların ve kapaklarının çizilmemiş, eğilmemiş olması gerekir. Kapaklarda küf ya da pas gibi şeylerin olmaması gerekir. Her sene kapakların değiştirilmesi gerekiyor. Domateslerin yumuşak olmaması, üzerinde çizik ve delik olmaması önemli. Uygun fiyatlı domatesleri tercih etmemek gerekir çünkü onlar çok kolay bozulma yapabilir" diye konuştu. 


KONSERVE YAPARKEN BU KURALLARA DİKKAT! 

Beslenme Uzmanı Canel Öner, "Domatesleri özenle seçtikten sonra, kaynamış suda 15-20 dakika kaynatmak ve kavanozu alıp sıkı bir şekilde kapağını kapatmak gerekir. Eğer sızıntı varsa, kapak iyi kapanmadıysa kapak değiştirilerek aynı işlem tekrar yapılmalıdır. Düdüklü tencerede kavanozlar ters çevrilerek 5 dakika kaynatılmalı. Böylece bakterinin üreme riskini azaltmış oluruz. Bir konserve bir yıl içinde tüketilmeli, bir yılı geçtiyse o konserve tüketilmemeli" açıklamasında bulundu. 
 

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