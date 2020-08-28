Eylül Ayından Hangi Sektörler Kazançlı Çıkacak?

Pandemi süreci devam ederken birçok sektör zor günler yaşamaya devam ediyor. Peki, Eylül ayında hangi sektörler kazançlı çıkacak ve hangi sektörler kaybetmeye devam edecekler. Türk Çin Kültür Derneği Çin Astrolojisi Uzmanı Ceren Sakin konuyu astrolog gözü ile yorumladı.

Çin astrolojisi denilince akla 5 element gelir. Çin astrolojisi, dünya üzerindeki her olayın, durumun, insanın bu beş element ile anlatılması üzerine kurulmuş bir sistemdir.

Ceren Sakin

2020 yılına bakıldığında su elementinin çok güçlü bir hakimiyetinin olduğu görülüyor. Bu durum Ağustos ve Eylül aylarında daha da güçlenmiş, yılın sonuna doğru daha da güçlenerek devam edecektir.

Su elementi her kalıp ile uyum sağlayan oldukça ılıman, mülayim bir element olmakla birlikte, fazlası ne yazık ki kötü sonuçları da beraberinde getirir. Örneğin sel, tufan gibi…

Bu sene hayatımızda bunların olmasını beklerken bir de sel gibi salgınla uğraşmak zorunda kalmak insanları oldukça ciddi bir depresyona itti. Eylül ayında da suyun güçlenmesi ile yeniden su elementinin etkilerini bireysel ve toplumsal olarak hayatlarımızda göreceğiz.

Kimler Kaybedecek?

Öncelikle ateş elementinin olmaması ve ağaçtan destek alınamaması sonucu bu elementlere ait sektörlerin sıkıntıları yılın ikinci yarısında da devam edecek demektir.



Kaybedecek sektörler sayacak olursak;

Ateş elementi sektörleri; sanat, psikolog, sanatçı, grafik tasarımcı, bilgisayar ve bilgisayar ile ilgili endüstriler, elektronik, cep telefonları, güzellik uzmanlığı, kozmetik, yakıt, şarkıcı, dansçı, film ünlüleri, aromaterapi, plastik, sıcak içecek, kafe, yemek, elektrik mühendisliği, enerji, havai fişek, gıda işleme, gaz veya petrol şirketi, petrol, kimya, multimedya, baskı, içki, lazer, aydınlatma, film prodüksiyonu, fotoğraf, yarı iletken ve ışık veya ısı kullanan veya ışık oluşturmak için kullanan nesneler veya sıcaklık, uçak, borsa.

Ağaç elementi sektörleri ; Kültürel meslekler (turizm), roman yazarı, yazar (blog değil blog çünkü internet üzerinden olduğundan ateşle ilgilidir), gazeteci, kütüphaneci, eğitimci, öğretmen, profesör, yayıncı, marangoz, botanikçi, çiçekçi, plantasyon, yeşillik, kağıtçı, doktor, kereste, ahşap mobilya, tekstil, kırtasiye, kültürel yayınlar, memur, sağlık ürünleri, hemşire, kumaş, kitapçı, bahçe, ofis malzemeleri, iç mimarlık, kuaför.

Kimler Kazanacak?

Bu senenin ikinci yarısında kazanacak sektör ise kesinlikle toprak sektörüdür. Toprak elementinin parası su elementinde olduğu için bu sene sel gibi bu sektördekiler kazanacaktır.

Kazanacak sektörleri sayacak olursak;

Toprak elementi sektörleri; Gayrimenkul ve mülk ile ilgili, mimari, bina, inşaat, evcil hayvan dükkanı, depolama, rehin dükkanı, antika, yapı malzemeleri, restoratör, seramik, yıkım, mermer, heykel, emlakçı, dolgu malzemeleri, geri dönüşüm, heykel, taş duvar, toprak, toprak veya kaya içeren herhangi bir iş; otopark, madencilik, Feng Shui.



Yatırıma devam etmesi gereken sektörler ise;

Su sektörü ve metal sektörü bu sene çok çalışacak ve rakipleri artacak ancak parayı ilerleyen yıllarda bulabilecektir.

Bu sektörler de:

Su elementi sektörleri; Oldukça hareketliliği ve değişiklikleri içeren işler, yurtdışı seyahat, deniz ile ilgili işler, spa, yangın söndürme, akvaryum, soğuk içecekler, soya sosu, sporcu, büyücü, illüzyonist, muhabir gazeteci, açık hava haber spikeri, yüzme antrenörü, temizlik şirketleri, kumarhane, yelken, yat, restoran, perakendecilik, hisse senetleri ve paylaşımları, dondurma, balık, et, meyveler, klima, , turizm endüstrisi, ulaşım, demiryolu, üretimde suya ihtiyaç duyan her sektör, satış personeli, eğlence endüstrisi.

Metal elementi sektörleri; Finans, bankalar, sigorta, altın, imalat, madencilik, araba üreticisi, anahtar, bilgisayar donanım, cam, muhasebe, (muhasebe) denetçisi, asker, polis, güvenlik, borç tahsildarı, mühendislik, kalıplama, nalbur, makine mühendisliği, donanım tezgahları, metale bağlı veya finansal muhasebe ile ilgili işler.

Herkesin merak ettiği pandemi ne zaman bitecek sorusu ise Ocak ayında olarak gözüküyor, o yüzden rehavete kapılmadan, yeni sistemde güvence içinde yaşamaya devam edin.

Herkese mutlu bir Eylül ayı dilerim.

Ceren Sakin