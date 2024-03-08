Eyüpsultan'da 10 mahalleye otopark yapılacak
İstanbul Eyüpsultan ilçesendi 10 mahallede yapacağı otoparklarda 5 bin araç kapasitesi olacağını söyleyen Başkan Deniz Köken, “İlçedeki önemli sorunlar arasında otopark meselesi bulunuyor. Otopark projemizi hızlıca hayata geçireceğiz” dedi.
“5 BİN ARAÇLIK OTOPARK PROJELERİNİ HAZIRLATTIK”
Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Deniz Köken, “Otopark meselesi bütün anketlerimizde sorun olarak ilk beşte yer alıyor. Biz de çözüme katkı sunmak amacıyla 10 mahallede yaklaşık 5 bin araçlık otopark projelerini hazırladık” dedi.