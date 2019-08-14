Fatih'te otel yangını, turistler kendini dışarı attı



İstanbul Fatih’te bir otelde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Otelde kalanlar kendi imkanlarıyla hızla oteli terk ederken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otelde kalan bazı turistler dumandan etkilenirken, ekiplerin duman çalışması sürüyor...

Fatih Aksaray'da bulunan otelde saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

OTELDE BÜYÜK PANİK

Yangın nedeniyle otelde bulunanlar büyük panik yaşadı. Otelde kalanlar tahliye edilirken yangın kısa sürede söndürüldü.

