Fenomen olmak uğruna çatıda dans ettiler



İstanbul Arnavutköy'de 2 şahıs çıktıkları çatıda fenomen olmak uğruna dans ederek video çekmesi vatandaşları hayrete düşürdü

Arnavutköy’de bir binanın çatısına çıkarak dans eden, koşan ve video çeken gençler başka bir yurttaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde video çekmek için dans eden, koşan gençlerin tehlikeli anları görüldü.

İstanbul Arnavuköy'de yüksek bir binanın çatısına çıkan 2 genç video çekmeye çalıştı.

Durumu fark edenler kısa süreliğine korku dolu anlar yaşarken, bazıları ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, 2 kişinin çatıda yürüdüğü ve dans ettiği görülüyor.