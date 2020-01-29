Ferdi Özbeğen mezarı başında anıldı

Türk Eğitim Vakfı, Vasiyet Bağışçısı Duayen Sanatçı Ferdi Özbeğen’i Kabri Başında Andı



Tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan, Türk müziğinin duayen ismi Ferdi Özbeğen, ölümünün 7. yıl dönümünde Türk Eğitim Vakfı (TEV) yönetimi, bursiyerleri, Özbeğen’in yakınları ve sanatçı dostları tarafından Ulus Mezarlığı’nda bulunan kabri başında anıldı.

Türk müziğinin efsanevi isimlerinden, ünlü piyanist şarkıcı Ferdi Özbeğen, ölümünün 7. yıl dönümünde Ulus Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. 28 Ocak Salı günü gerçekleşen anma törenine Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan İğnebekçili, Türk Eğitim Vakfı yetkilileri ve TEV bursiyerlerinin yanı sıra Özbeğen’in yakınları ve dostları da katıldı.

Kendisi için çok değerli beyaz piyanosu da dahil olmak üzere vefatından önce tüm mal varlığını Türk Eğitim Vakfı’na bağışlayan Ferdi Özbeğen’in eğitime verdiği değere dikkat çeken Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan İğnebekçili, anma töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Kıymetli sanatçı Ferdi Özbeğen’i ölümünün 7. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Ferdi Özbeğen yaşamı boyunca şarkılarında, müziğinde umudu, sevgiyi yaşatmaya çalışmış bir sanatçı. Bu görevini bir bakıma vefatından sonra sağladığı burslarla devam ettiriyor. Özbeğen’in adına verilen burs fonundan öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlanıyor. Kendisinin vakfımıza emanet ettiği beyaz piyanosu Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) TEV Nevin-Mehmet Bilginer Kültür ve Sanat Merkezi sahnesinde çocuklarımıza emanet. Öğrencilerimiz çeşitli faaliyetlerde Ferdi Özbeğen’in parçaları da icra ederek onu anıyor. Böylesine kıymetli bir ismin aydın bir gelecek ideali ile vakfımıza bağış yapmış olmasına müteşekkiriz. Kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz, onun yaktığı ışığı sonsuza denk devam ettirmek üzere çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. ”

Türk Eğitim Vakfı Hakkında:

Türk Eğitim Vakfı (TEV), 4 Mayıs 1967 tarihinde merhum Vehbi Koç'un önderliğinde eğitime gönül vermiş 205 Türk aydını tarafından kuruldu. Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği vererek Türkiye’ye ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini destekleyen TEV, kuruluşundan günümüze yaklaşık 250 bin yurt içi ve iki bin yurt dışı bursu sağladı. Eğitime katkılarını 30 adet eğitim tesisi yaptırarak destekleyen Türk Eğitim Vakfı ayrıca Türkiye’de üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlamak amacıyla kurulan İnanç Lisesi’ni 2001 yılında devraldı ve okul Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. İzmir’de, Trabzon’da ve Ankara’da kız öğrenci yurdu açarak Türk Eğitim Vakfı Öğrenci Yurtları İktisadi İşletmesi bünyesinde faaliyet alanını genişletti.



