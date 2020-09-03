Ferrarili seyyar karpuz satıcısı
Türkiye sonunda bunu da gördü, Ferrarisi'ni atan bilgenin ardından, lüks spor otomobilini seyyar karpuz tezgahına çeviren gizemli şahıs ortadan kayboldu. İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi, yol kenarına çektiği lüks otomobilin ön bagajında sergilediği karpuzları tanesi 5 liradan sattı. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı
KARPUZLARI BIRAKIP UZAKLAŞTI
Edinilen bilgiye göre bu sırada karpuz almak isteyen bazı kişilerin sıraya girdiği görüldü. Bu arada bir arkadaşı da cep telefonu kamerası ile satış anını görüntüledi. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı. Kişinin niçin böyle bir satış yaptığı öğrenilemedi.