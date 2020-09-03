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Ferrarili seyyar karpuz satıcısı 

İstanbul Beyoğlu'nda son model spor Ferrari ile yol kenarına seyyar karpuz tezgahı açan gizemli adam, etrafında gazetecileri görünce kaçtı.

03 Eylül 2020 Perşembe 08:19
Ferrarili seyyar karpuz satıcısı 

Ferrarili seyyar karpuz satıcısı 

Türkiye sonunda bunu da gördü, Ferrarisi'ni atan bilgenin ardından, lüks spor otomobilini seyyar karpuz tezgahına çeviren gizemli şahıs ortadan kayboldu. İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi, yol kenarına çektiği lüks otomobilin ön bagajında sergilediği karpuzları tanesi 5 liradan sattı. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı

İstanbul Beyoğlu'ndaki Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çeken, Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen bir kişi, karpuz satışı yaptı. Otomobilinin ön bagajına koyduğu karpuzları tanesi 5 liradan sattığını duyuran kişi çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.


KARPUZLARI BIRAKIP UZAKLAŞTI

Edinilen bilgiye göre bu sırada karpuz almak isteyen bazı kişilerin sıraya girdiği görüldü. Bu arada bir arkadaşı da cep telefonu kamerası ile satış anını görüntüledi. Gazetecilerin çekim yapmasından rahatsız olan kişi, karpuzları yol kenarına bırakıp otomobili ile uzaklaştı. Kişinin niçin böyle bir satış yaptığı öğrenilemedi.

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