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Gazeteci Cüneyt Cebenoyan trafik kazasında can verdi

Birgün Gazetesi yazarlarından Cüneyt Cebenoyar Seydişehir Konya karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti..

Gazeteci Cüneyt Cebenoyan trafik kazasında can verdi

Birgün Gazetesi yazarlarından Cüneyt Cebenoyar Seydişehir Konya karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti..

03 Ağustos 2019 Cumartesi 23:01
Gazeteci Cüneyt Cebenoyan trafik kazasında can verdi

Gazeteci Cüneyt Cebenoyan trafik kazasında can verdi

Konya Seydişehir yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Birgün Gazetesi yazarlarından Cüneyt Cebenoyan hayatını kaybederken eşi yaralandı. 

Kaza, 09.00 sıralarında Seydişehir Konya Karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametine seyir halinde olan Cüneyt Cebenoyan (59) idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce aynı yönde seyir halinde olan Osman B., idaresindeki otomobile arkadan çarptı, ardından refüjde bulunan demir bariyerlere saplandı.

YARALANAN EŞİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü ile eşi itfaiye tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı eşi Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 

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Cüneyt CebenoyanSeydişehirKonyaTrafik KazasıSon Dakika HaberlerBirgün Gazetesi
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