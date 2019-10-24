Gazeteci Levent Çezik'in acı günü | Ağbeyi Bülent Çezik vefat etti

Gazeteci Levent Çezik'in acı günü
Türk Basını'nın emektar isimlerinden, Levent Çezik'in ağabeyi Bülenç Çezik bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz hafta yoğun bakım ünitesine alınan 49 yaşındaki Bülent Çezik kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Önceki gün Yeşilpınar Veysel Karani Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bülent Çezik'in cenazesinde acılı ailesini sevenleri ve çok sayıda gazeteci hazır bulundu.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz