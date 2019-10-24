Gazeteci Levent Çezik'in acı günü | Ağbeyi Bülent Çezik vefat etti

Türk basınında otomotiv ve bilişim 20 yıldır editörlük yapan, otomobilhaber.com.tr ve ekonomiguncel.com haber sitelerinin sahibi Levenç Çezik'in ağabeyi Bülent Çezik vefat etti.