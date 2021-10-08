Gelin göçmen kuşları birlikte izleyelim
Büyük Çamlıca Korusu, “Göçmen Kuşlar Etkinliği”ne ev sahipliği yapacak. İBB’nin “Dürbününü Kap Gel!” sloganı ile tüm İstanbulluları davet ettiği etkinlik; Yaban İstanbul Projesi kapsamında 10:00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek.
DÜRBÜNÜNÜ KAP GEL!
İstanbul’un kent ekosistemindeki yaban hayatının varlığına dikkat çekerek; İstanbulluların kuş gözlemine olan ilgisini arttırmayı amaçlanan etkinlik, “Dürbününü Kap Gel!” sloganı ile Büyük Çamlıca Korusu’nda gerçekleştirilecek.Bu Pazar 10:00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlik kapsamında; dürbün kullanımı, kuş türlerini ta