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Gelin göçmen kuşları birlikte izleyelim

İBB’nin “Dürbününü Kap Gel!” sloganı ile tüm İstanbulluları davet ettiği etkinlik; Yaban İstanbul Projesi kapsamında 10:00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek.   

08 Ekim 2021 Cuma 23:27
Gelin göçmen kuşları birlikte izleyelim

Gelin göçmen kuşları birlikte izleyelim

Büyük Çamlıca Korusu, “Göçmen Kuşlar Etkinliği”ne ev sahipliği yapacak. İBB’nin “Dürbününü Kap Gel!” sloganı ile tüm İstanbulluları davet ettiği etkinlik; Yaban İstanbul Projesi kapsamında 10:00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek.   

Dünyanın en önemli kuş göç yollarından birinin üzerinde yer alan İstanbul, önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek “Göçmen Kuşlar Etkinliği” Pazar günü gerçekleştirilecek. 

DÜRBÜNÜNÜ KAP GEL!

İstanbul’un kent ekosistemindeki yaban hayatının varlığına dikkat çekerek; İstanbulluların kuş gözlemine olan ilgisini arttırmayı amaçlanan etkinlik, “Dürbününü Kap Gel!” sloganı ile Büyük Çamlıca Korusu’nda gerçekleştirilecek.Bu Pazar 10:00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinlik kapsamında; dürbün kullanımı, kuş türlerini ta

Anahtar Kelimeler:
Göçmen Kuşlan
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