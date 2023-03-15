Gol sevincine Nazi selamı | Skandal için soruşturma açıldı

Liseli öğrencilerden dehşete düşüren selam



İstanbul'da Üsküdar Amerikan Lisesi-Ulus Özel Musevi Lisesi futbol maçında 'Nazi' selamı skandalının ardından soruşturma açıldı.

Geçen günlerde İstanbul'da gerçekleşen bir liseler arası futbol müsabakasında bir grup liselinin 'Nazi selamı' verdiği iddia edildi. Söz konusu turnuvada Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımı oyuncularının Ulus Özel Musevi Lisesi oyuncularına karşı gol sevinçlerini topluca 'Nazi selamı' vererek yaptığı öne sürüldü.

İstanbul'da Üsküdar Amerikan Lisesi ile Ulus Özel Musevi Lisesi arasında 14 Mart günü gerçekleşen futbol müsabakasında bir grup liselinin gol sevinçlerini toplu Nazi selamı vererek yaptığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Konuyu gündeme getiren kişi olan İzzet Stamati isimli kullanıcı Twitter’dan attığı tweette 14 Mart günü liseler arası gerçekleşen futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi (ÜAL) futbol takımı oyuncularının Ulus Özel Musevi Lisesi (UÖML) oyuncularına karşı gol sevinçlerini topluca Nazi selamı vererek yaptığını duyurdu.

"BİR TANESİ DEĞİL TOPLUCA YAPMIŞLAR"

Kullanıcı, "Bugün oynanan liseler arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncuları Ulus Musevi Lisesi oyuncularına gol sevinçlerini Nazi selamı vererek kutlamışlar. Hem de bir tanesi değil topluca yapmışlar" mesajını paylaştı.

Bugun oynanan liseler arası futbol müsabakasında üsküdar amerikan lisesi oyuncuları gol sevinclerini ulus musevi lisesi oyuncularına gol sevinçlerini nazi selamı vererek kutlamışlar hem de bir tanesi degil topluca yapmışlar @MilliEgitimBak @tyahuditoplumu — IZZET STAMATI (@izzetstamati) March 14, 2023

Söz konusu iddia Twitter'da büyük tepki çekti.

Avlaremoz'un haberine göre; konuyla ilgili UÖML öğrencileri yorum yapmak istemezken, veliler olayın gerçekleştiğini doğruladı.

UÖML müdürü Funda Kara’nın öğrencilere çok üzgün olduklarını, ÜAL ve müsabakayı düzenleyen kurum ile iletişimde olduklarını bildirirken ayrıca UÖML öğrencilerinin olay sırasında tepkilerini doğru şekilde getirdikleri için öğrencilerle gurur duyduğunu açıkladığı öğrenildi.

Konu tarafımızca bilinmekte, gerek okul yönetimimiz, gerekse de Türk Yahudi Toplumu başkanlığınca hassasiyetle takip edilmekte ve gerekli girişimlerde bulunulmaktadır. — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) March 14, 2023

ÜAL okul müdürü Özgür Akas ise konuyla ilgili bugün (15 Mart 2023) bir basın açıklamasında bulunulacağını belirtti.

TÜRKİYE YAHUDİ TOPLUMU'NDAN YANIT

Türkiye Yahudi Toplumu da olayı doğrulayarak, olayı takip ettiklerini ve gerekli girişimlerde bulunduklarını bildirdi.

"Türkiye Yahudi Toplumu"nun sosyal medya hesabından İzzet Stamati'nin paylaşımına verilen yanıtta "Konu tarafımızca bilinmekte, gerek okul yönetimimiz, gerekse de Türk Yahudi Toplumu başkanlığınca hassasiyetle takip edilmekte ve gerekli girişimlerde bulunulmaktadır" ifadelerine yer verildi.