Gönül elleri çarşısı organik pazarda ekolojik ürünlerle yerini aldı

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Ekolojik Pazarı, sağlıklı hayat ile doğal bir yaşam için özünde doğa sevgisi ve çevreye saygı olan anlayışıyla Tuzla Belediyesi Organik Ürün Çarşısı içindeki yerini alıyor.

Ev kadınlarının aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla, kendilerinin hazırladığı el emeği ürünler ile organik ürünlerin satılacağı “Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Ekolojik Pazarı” törenle açıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte Gönül Elleri Çarşısı’nın gönüllüleri katıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kurdele kesiminin ardından organik ürünleri tek tek gezerek satılacak ürünleri inceledi. Ekolojik pazarda satılacak ürünlerden elde edilecek gelirler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. Ayrıca "Atıksız Yaşamdaki Rolümüz" sloganı ile plastik ürünlerden kurtulmak için tahta kaşık, doğal sabunlar, kimyasal kullanılmadan üretilen balmumu kremler ve kişisel bakım ürünleri de satışa sunulacak. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı yetkilileri tarafından Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Dr. Fatma Yazıcı’ya üzerlerinde isimlerinin ilk harflerinin yazılı olduğu termos ve termos kılıfı hediye edildi.

“ANLATMAK İLE BİTİRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Açılış töreninde konuşan,” Burası Tuzla Belediyesi sınırlarındaki organik çarşımız içerisinde oluşturulmuş olan bizim ekolojik pazar diye belirlediğimiz bir alan.’nin 10 yılı aşkın süredir hizmet veren 4 bin 300’den fazla kadın kent gönüllüsü olan’nin bir organizasyonu ve çalışma ürünüdür. Gönül Elleri’nin amacı ihtiyaç fazlası ile ihtiyaç sahibini buluşturmak, komşusu aç yatarken kendisi tok yatan bizden değildir diyen bir medeniyetin evlatları ile veren el alan elden üstündür düşüncesiyle kurulmuş olan ve engellisi, yetimi, kimsesizi, yaşlısı, dulu sosyolojik olarak dezavantajlı tüm kesimleri bir araya toplayıp 12 komisyonda çalışan bir çalışma grubudur. Bizim kadın kent gönüllülerimizin yaptığı çalışmalardır. Bunlar çok çalışma yapıyorlar. Anlatmak ile bitirmek mümkün değildir.” dedi.

“26 BİNE YAKIN AİLEYİ TAKİP EDİYORUZ”

Tuzla’da 26 bin aileyi yakından takip ettiklerini belirten Dr. Şadi Yazıcı, ”Bugünkü çalışmanın özünde şu var, ekolojik pazarın asıl amacı doğaya ve çevreye, çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız Dünya’nın daha temiz ve daha sürdürülebilir bir yaşamın oluşturulabilmesi için geri dönüşümü kolay olan ürünlerin kullanımına yönelik, onun kullandırılmasına yönelik teşvik ve üretimi konusunda bir çalışmadır. Burada ki yapılan ürünler, özellikle en çok dikkat çeken karbondioksit emisyonu ve çevreye zararı açısından plastik, alüminyum folyo ve buna benzer petrol ve petrol ürünü ile fosil yakıtlar ile taşınması, üretilmesi ve son kullanımına kadar gelen süreçlerde üretim ve tüketim aşamalarında karbondioksit emisyon ve çevreye zararlılık açısından geri dönüşü mümkün olmayan ürünlerden kurtarabilmek. Alüminyum folyo yerine daha doğal kullanabilen pamuk vb gibi ürünlerin kullanılması çok önem arz ediyor. Plastik pet şişeler yerine daha doğal ürünlerin kullanılması, camın kullanılması, kilden yapılan güveçlerin kullanılması pamuklu ürünler ve balmumundan ürünler yaparak yine burada özellikle kadınların kullandığı mutfakta birçok çevreye zararlı olan doğanın eleminasyonunun zor olduğu ürünler yerine geri dönüşümü olan organik ürünler ile bu işi başarabilmek. Burada amaç bu. Çok güzel ürünler elde etmişler. Kendilerini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Gönül Elleri’nin markalaşmış ürün ve çalışma açısından çok farklı yönlere giden, en önemlisi ise mağdur aileleri, 26 bine yakın aileyi takip ediyoruz. Ama bunun içerisinde çok mağdur olan ailelerin üretime yönelik, maske üretiminden tutun, buradaki ürünleri üreten de mağdur ailelerdir. Dolayısıyla bu ürünlerin satılması ile birlikte, mağdur olan hanımefendiler evlerine ekonomik bir girdi sağlıyorlar. Kazan kazan modeliyle bir çok sosyal sorumluluğu içerisinde bulunduran bir projedir. Ben eşim de dahil olmak üzere bu projede yer alan, Gönül Elleri’nde yer alan ilçemizde 26 bin aileyi takip eden ve bu tür çevre hassasiyeti duyarlılığı geliştiren tüm hanımefendilere yürekten teşekkür ediyorum. Onlar kanatsız meleklerdir” dedi.

“SİPARİŞLERE YETİŞEMEZ OLDUK”

Gönül Elleri Çarşısı’nda Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Sorumlusu olan Mine Yücedağ,” Burada ki asıl amaç sadeleşmek. İleriki nesillere çöp bırakmamak ve yeteri kadar dengeli beslenmek. Doğal beslenmek. Burada ki asıl amaç budur. Bununla ilgili Tuzla kadınları olarak, Tuzla Gönül Elleri’nde gönüllü çalışmaktayız. Bizler de üretebilen kadınlara destek olmak adına daha önce de satışlarımız vardı. Bu satışlara ek ve destek olmak adına, organik pazarda yer belirledik. Sosyal Medya’dan da satıyorduk. Siparişlere yetişemez olduk. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Biz Araştırma ve Geliştirme komisyonuyuz. Araştırma ve Geliştirme Komisyonu ile El Sanatları Komisyonu’nun ortak bir projesi oldu. El Sanatları Komisyonu’na gelen kadınlarımız atölyelerimiz de bu görmüş olduğunuz ürünleri üretiyor ve burada halkla buluşturuyoruz” dedi.

Gönül Elleri Çarşısı’nda işletmeci olan Erkan Günay ise,” 5 yıldır burada Tuzla Organik Çarşısını çalıştırıyorum. Yaklaşık 230 firma ile çalışıyoruz. Türkiye’nin her yerinden doğal ve organik ürünleri getiriyoruz ve burada sergiliyoruz. Tuzla halkımız ve diğer yerlerden özel müşterilerimiz geliyor. Yani, içeride sattığımız ürünler kilit noktalara gidiyor. Normal müşterimiz yok bizim. Hep elit müşterimiz var. Ürünlerimizin çeşitliliği ve alıcısı çoktur. Türkiye’nin 11 ilinden yaklaşık sebze ve meyve geliyor. Sertifikasız ürün bulundurmamaya çalışıyoruz. Doğru bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Bugün de özel bir gün. Tuzla Gönüllüleri ile bir projemiz vardı. Onu gerçekleştirdik” dedi.