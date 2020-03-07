Görme engelli gençler, engelleri kayak öğrenerek aşacak



İstinye Rotary Derneği, 2002 yılından bu yana düzenleyip artık geleneksel hale getirdiği ve son yıllarda yurtdışından da katılımcı davet ederek uluslararası boyut kazandırdığı Nesrin Demircioğlu Uluslararası Görme Engelliler Kayak Kampı’nın 17.’sini 8-11 Mart 2020 tarihleri arasında Uludağ Beceren Otel’de gerçekleştiriyor. 100’den fazla katılımcı ile dört gün sürecek kamp boyunca, görme engelli gençler, kayak eğitmenleri eşliğinde pistte ilk deneyimlerini yaşayacak.

İstinye Rotary Derneği tarafından bu yıl 17.’si düzenlenen kamp ile görme engelli gençler, kayak pistinde engelsiz bir dört gün geçirecek. Hem gençlerin özgüvenini artırarak özgürlük alanlarını genişletmek hem de daha önce denemedikleri bir sporu tanımaları için onlara cesaret kazandırmanın amaçlandığı bu özel etkinlikte bu yıl, İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ile ortaklaşa belirlenen 18-30 yaşları arasında görme engelli 20 genç kayak eğitimi alacak.

08 Mart Pazar günü başlayacak 17. Nesrin Demircioğlu Görme Engelliler Kayak Kampı, 11 Mart 2019 Çarşamba günü 10:30-12:00 saatleri arasında yapılacak olan Sertifika Töreni ile son bulacak.