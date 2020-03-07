Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Görme engelli gençler, engelleri kayak öğrenerek aşacak

İstinye Rotary Derneği, ‘’Nesrin Demircioğlu 17. Görme Engelliler Kayak Kampı” ile Uludağ’da 20 görme engelli gence kayak öğretecek…

07 Mart 2020 Cumartesi 09:31
Görme engelli gençler, engelleri kayak öğrenerek aşacak

Görme engelli gençler, engelleri kayak öğrenerek aşacak


İstinye Rotary Derneği, 2002 yılından bu yana düzenleyip artık geleneksel hale getirdiği ve son yıllarda yurtdışından da katılımcı davet ederek uluslararası boyut kazandırdığı Nesrin Demircioğlu Uluslararası Görme Engelliler Kayak Kampı’nın 17.’sini 8-11 Mart 2020 tarihleri arasında Uludağ Beceren Otel’de gerçekleştiriyor. 100’den fazla katılımcı ile dört gün sürecek kamp boyunca, görme engelli gençler, kayak eğitmenleri eşliğinde pistte ilk deneyimlerini yaşayacak. 

İstinye Rotary Derneği tarafından bu yıl 17.’si düzenlenen kamp ile görme engelli gençler, kayak pistinde engelsiz bir dört gün geçirecek.  Hem gençlerin özgüvenini artırarak özgürlük alanlarını genişletmek hem de daha önce denemedikleri bir sporu tanımaları için onlara cesaret kazandırmanın amaçlandığı bu özel etkinlikte bu yıl, İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ile ortaklaşa belirlenen 18-30 yaşları arasında görme engelli 20 genç kayak eğitimi alacak.

08 Mart Pazar günü başlayacak 17. Nesrin Demircioğlu Görme Engelliler Kayak Kampı, 11 Mart 2019 Çarşamba günü 10:30-12:00 saatleri arasında yapılacak olan Sertifika Töreni ile son bulacak. 

Anahtar Kelimeler:
İstinye Rotary Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Da Vinci Televizyon Kanalı, kız çocuklarına ilham olmak istiyor
Da Vinci Televizyon Kanalı, kız çocuklarına ilham olmak istiyor
Egzotik Hayvanlara İlk Yardım belgeseli yeni bölümleriyle Nat Geo People’da
Egzotik Hayvanlara İlk Yardım belgeseli yeni bölümleriyle Nat Geo People’da
Reklamcı Aysun Tümok'un ölümüne neden olan sürücü serbest bırakılmış
Reklamcı Aysun Tümok'un ölümüne neden olan sürücü serbest bırakılmış
Fatih Erbakan: Ölüm değil, fedakârlık ödüllendirilmeli 
Fatih Erbakan: Ölüm değil, fedakârlık ödüllendirilmeli 
PowerUp! Startup Yarışmasında başvuru süreci 10 Mart'a uzaltıldı
PowerUp! Startup Yarışmasında başvuru süreci 10 Mart'a uzaltıldı
Dünya Değişim Akademisi 160. merkezini Amsterdam'da açtı
Dünya Değişim Akademisi 160. merkezini Amsterdam'da açtı
İstanbul'da en çok şikayet ulaşım için geldi 
İstanbul'da en çok şikayet ulaşım için geldi 
65 yaş İstanbulkart kullananlar dikkat | Vizeleri yenileyin
65 yaş İstanbulkart kullananlar dikkat | Vizeleri yenileyin
İstanbul obezite ile mücadele için harekete geçiyor
İstanbul obezite ile mücadele için harekete geçiyor
İBB, kadınlara yolları açıyor
İBB, kadınlara yolları açıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim