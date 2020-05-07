Grup Yorum gitaristi İbrahim Gökçet hayatını kaybetti
Grup Yorum üyeleri, cezaevindeki üyelerinin tahliye edilmesi, İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında çıkarılan yakalama kararlarının kaldırılması, konser yasaklarının ve İdil Kültür Merkezi üzerindeki baskıların son bulması talebiyle başlatmış olduğu açlık grevini, ölüm orucuna dönüştürmüştü.
Grup Yorum, Gökçek'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Ölüm orucuna giren bir diğer Grup Yorum üyesi Helin Bölek ise geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti.