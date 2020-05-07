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Grup Yorum gitaristi İbrahim Gökçet hayatını kaybetti

Tam 323 gündür sürdürdüğü ölüm orucunda tedaviyi kabul eden Grup Yorum üyesi ibrahim Gökçek, orucunu sonladırmasının ardından bugün hayatını yitirdi.

07 Mayıs 2020 Perşembe 14:32
Grup Yorum gitaristi İbrahim Gökçet hayatını kaybetti

Grup Yorum gitaristi İbrahim Gökçet hayatını kaybetti



Grup Yorum üyeleri, cezaevindeki üyelerinin tahliye edilmesi, İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında çıkarılan yakalama kararlarının kaldırılması, konser yasaklarının ve İdil Kültür Merkezi üzerindeki baskıların son bulması talebiyle başlatmış olduğu açlık grevini, ölüm orucuna dönüştürmüştü.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek önceki gün 323 gündür sürdürdüğü ölüm orucu eylemini sonlandırmıştı. Gökçek, tedavi edilmek üzere Beylikdüzü-Reyap Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Grup Yorum, Gökçek'in kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu. 

Ölüm orucuna giren bir diğer Grup Yorum üyesi Helin Bölek ise geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirmişti.

Anahtar Kelimeler:
ölüm OrucuGRUP YORUM
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